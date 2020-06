Latvijas labākā jaunā fotogrāfa balva piešķirta Filipam Šmitam

Festivāla "Rīgas fotomēnesis 2020" programmā 1. jūnijā tika piešķirta "FK Balva" labākajam jaunajam Latvijas fotogrāfam un šogad to saņēma Filips Šmits, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotājs, fotogrāfs Arnis Balčus.

FK Balvas ieguvējs Filips Šmits (1996) ieguvis bakalaura grādu modes fotogrāfijā Londonas Mākslas universitātē, ikdienā strādā par fotogrāfu, kā arī piedalās modes un mūzikas klipu filmēšanā. Savos darbos viņš pēta jauno, pilsētvidē augušo paaudzi un tās attiecības ar dabu un smagu fizisku darbu.

Žūrija atzinīgi novērtēja viņa darbus, kuros saplūst momentuzņēmuma, modes un kino estētika. "Filipa fotogrāfijas valoda ir mūsdienīga, to saprot viņa paaudze. Domāju, ka viņam ir vēl liels potenciāls, ko realizēt nākotnē," atzīst žūrijas loceklis Arnis Balčus.

No desmit finālistiem žūrija uzteica vēl divu fotogrāfu darbus – Adelīnas Kalniņas un Atras Ošas. "Pats galvenais nav skaistas un kvalitatīvas fotogrāfijas vai izsmalcināta un oriģināla koncepcija, bet spēja visas sērijas ietvaros nodemonstrēt savu prasmi izmantot fotogrāfijas valodu, lai artikulētu savu pasaules redzējumu. Visi trīs autori piedāvā atšķirīgas pieejas fotosēriju veidošanā – sākot ar klasisko stāstījumu un beidzot ar konceptuāla rakstura vēstījumiem. Var teikt, ka finālisti kopumā raksturo to, kas šobrīd notiek laikmetīgājā fotogrāfijā."

Jaunais talants balvā ieguva "Baltijas foto servisa" dāvanu karti, žurnāla "Foto Kvartāls" (FK) izdotos drukātos izdevumus, kā arī savu darbu publikāciju žurnālā FK.

Balva Filipu Šmitu motivē stādāt pie jauniem darbiem: "Man ir liels prieks būt izvēlētam un novērtētam starp Latvijas jaunajiem talantiem. Šī atzinība noteikti iedvesmo strādāt smagāk, lai nestu savu vīziju un vizuālo valodu arī tālāk pasaulē."

FK Balvas uzvarētājs tika izvēlēts no 10 finālistiem, kas šoreiz bija – Adelīna Kalniņa, Aleksandrs Vasiļevskis, Anna Dzērve, Antra Oša, Diāna Sutugina, Filips Šmits, Henri Laķis, Jānis Škapars, Marija Luīze Meļķe un Oskars Artūrs Upenieks.

FK Balvu organizē žurnāls "Foto Kvartāls" un tās mērķis ir piedāvāt platformu jaunajiem fotogrāfiem, lai ar saviem darbiem sasniegtu plašāku auditoriju. Fināls šogad norisinājās "Zoom" vebinārā, kur fotogrāfi uzstājās ar savu darbu prezentācijām, kuras vērtēja starptautiska žūrija – žurnāla "Bird In Flight" fotoredaktore Ļoļa Goldšteina no Kijevas, neatkarīgais kurators Braņislavs Stepaneks no Bratislavas un žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla "Rīgas fotomēnesis" direktors Arnis Balčus. Finālu vēroja arī vairāki simti skatītāji "Zoom" un "Facebook" tiešraidē.

"FK Balva" norisinās festivāla "Rīgas fotomēnesis 2020" programmā. Filipa Šmita fotogrāfija jau piedalās starptautiskā grupas izstādē "Dīkstāve", kas līdz 14. jūnijam skatāma reklāmas stendos pilsēvidē. Filipa darbs aplūkojams pieturvietā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.

Vairāk par festivāla pasākumiem var uzzināt dikstave.lv.