Liepājas Karostas ūdenstornī būs atvērtā mākslinieku rezidence

Liepājas Karostas festivāla programmā jau otro gadu pēc kārtas Karostas ūdenstornī notiek atvērtā mākslinieku rezidence, kur ikviens interesents, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, var apskatīt atzītu latviešu mākslinieku izstādes un novērot mākslinieku radošo procesu.

Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidence ir apmeklētājiem atvērta mākslinieku darbnīca ar pavadošo izstādi. Skatītāji var vērot mākslinieku radošo procesu un iepazīties ar to daiļradi. "Tāds mākslinieku safari, kurā var redzēt mākslinieku tā dabīgajā vidē," joko rezidences kurators Egons Peršēvics.

Pagājušajā gadā apmeklētājiem bija iespēja redzēt darbībā divus glezniecības grandus Ritumu Ivanovu un Agati Apkalni un baudīt viņu izcilos darbus, kā arī būt lieciniekiem tam, kā tapa Egona Peršēvica skulptūra "Karostas nāriņa", kuru vēlāk bija iespējams skatīt šūpojamies Baltijas jūras viļņos.

Arī šogad Karostas festivāla mākslinieciskās daļas kurators Egons Peršēvics ir aicinājis ūdenstorņa rezidencē piedalīties ievērojamus Latvijas māksliniekus. Viens no tiem ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors – gleznotājs Andris Vītoliņš. Rezidencē šogad viesojas arī divi spožākie figurālās glezniecības meistari un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji – Elīna Zunde un Atis Jākobsons. Kopā ar viņiem pie sava jaunākā darba strādā arī tēlnieks Egons Peršēvics ar savu radošo komandu.

Foto: Aigars Prūsis. Mākslinieks Atis Jākobsons

"Mēs esam ļoti pateicīgi SIA "Liepājas ūdens" par iespēju strādāt šajās lieliskajās telpās. To apjoms, apgaismojums un šarms ir ideāli piemērots lielformāta mākslai, it īpaši glezniecībai, tādēļ nenākas grūti pierunāt pat pašus ievērojamākos māksliniekus uz laiku pārcelt savas darbnīcas uz Liepāju. No tā iegūstam mēs visi, jo šie mākslinieki ir ļoti pieprasīti, un redzēt viņu darbus, kā arī viņus pašus darbībā ir unikāla iespēja, ko neiesaku laist garām nevienam – pat tiem, kam šķiet, ka mākslu nesaprot," stāsta Egons Peršēvics.

Vēl bez minētajiem māksliniekiem Karostas festivālā šogad piedalās Latvijas mākslas slavenības Helēna, Anna un Ivars Heinrihsoni kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītāju un populāro mākslinieku Kristianu Brekti. Viņu darbi šobrīd jau ir skatāmi vēsturiskajos Redāna mūros.

Mākslinieku rezidence Karostas ūdenstornī būs atvērta apmeklētājiem visu vasaru līdz augusta beigām. Līdz jūlija vidum tajā aktīvi darbosies tēlnieks Egons Peršēvics ar savu radošo komandu. Gleznotājs Andris Vītoliņš visas vasaras garumā strādās pie lielformāta gleznu kompozīcijas, bet, iedvesmojoties no ūdenstorņa un tā maģiskās atmosfēras, Atis Jākobsons un Elīna Zunde savā pagaidu darbnīcā nodarbosies ar figurālām studijām un citiem glezniecības eksperimentiem. Visā šajā laikā apmeklētāji ir aicināti baudīt gan māksliniekus darbībā, gan šo mākslinieku darbu izstādi, kā arī pašu ūdenstorni.

Foto: Aigars Prūsis. Mākslinieks Egons Peršēvics

Sestdien, 19. jūnijā, no pulksten 12 līdz 16 notiks publisks atklāšanas pasākums Elīnas Zundes, Andra Vītoliņa un Ata Jākobsona darbu izstādei.

Karostas festivāla laikā līdz 19. jūnijam Karostas ūdenstorni var apmeklēt darba dienās un sestdien no pulksten 12 līdz 19, iepriekš zvanot uz 29930936.

Bet pēcāk visas vasaras garumā no 21. jūnija darba dienās no pulksten 15 līdz 18. Brīvdienās no pulksten 12 līdz 16, iepriekš zvanot uz 29930936.