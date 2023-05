LMS galerijā atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāles izstādi 'Caur puķēm'

No 26. maija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) galerijā norisināsies Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 (RFB – NEXT 2023) grupas izstāde "Caur puķēm".

Kā "Delfi" informē organizatori, to kūrējušas Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja, māksliniece un kuratore Inga Brūvere un norvēģu māksliniece un kuratore Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO).

Izstādē būs skatāmi lietuviešu mākslinieces Ievas Maslinskaites (Ieva Maslinskaitė), igauņu mākslinieces Hedi Jānso (Hedi Jaansoo), latviešu mākslinieces Agates Tūnas un norvēģu mākslinieka Daniela Visenta Hansena (Daniel Vincent Hansen) darbi.

Izstāde LMS galerijā "Mākslinieku namā", 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, tiks atklāta 25. maijā pulksten 18. Apmeklētājiem tā būs pieejama katru dienu, arī svētku dienās, no pulksten 12 līdz 18, līdz 2. jūlijam.

Izstādē "Caur puķēm" būs skatāmas četru jaunu mākslinieku pārdomas – četras versijas lietu patiesās būtības meklējumiem, ienirstot sevī un uzmanīgi iztaujājot savu izvēlēto mākslas valodu – fotogrāfiju. Lietuvu, Latviju, Igauniju un Norvēģiju pārstāvošos autorus vieno ne tikai ikvienam jaunam cilvēkam dabiski piemītošā pašizziņas dziņa un vēlme saprast savu pozīciju kopējā pasaules ainā, bet arī veids, kā to īstenot, raksta izstādes veidotājas.

Urdošos jautājumus par savu identitāti un vietu pasaulē viņi risina ar biologa – dzejnieka pieeju. Mākslinieku attieksmē jaušama vēlme iedziļināties un pietāte pret apkārtni – dabu un kultūru, individuālo dzimtas un kolektīvo sabiedrības vēsturi. Viņu skatījums vedina mainīt iesīkstējušos, gadsimtiem valdošos priekšstatus par pasaules kārtību, kurā viss griežas ap Homo sapiens vēlmēm un ir pakļauts viņa vajadzībām. Nesaudzīgi patērnieciskā dzīvesstila vietā viņi ir izvēlējušies ieklausīties un sadarboties ar apkārtējo vidi, tādēļ mācās sazināties "ziedu valodā".

Rīgas Fotogrāfijas biennāles NEXT programma norisinās katru otro gadu un ir veltīta jauno mākslinieku un kuratoru izcelšanai. 2023. gadā notikumus vieno "neērtās" tēmas.

Vēl līdz 18. jūnijam izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" skatāma poļu mākslinieces Mihalinas Kacperakas (Michalina Kacperak) izstāde "Vārīga vieta". Līdz 29. jūnijam ISSP Galerijā apmeklētājiem pieejama RFB dibinātā apbalvojuma "Meklējam jauno fotogrāfijā!" laureātes Ievas Baltadonītes (Ieva Baltaduonytė, LT) personālizstāde "Izrautie". Otra RFB apbalvojuma – "Jaunais kurators!", kas veltīta talantīgo Latvijas kuratoru meklējumiem – laureātes Laimas Dabertes veidotā izstāde "Atrastais laiks" līdz 15. jūlijam skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Eksperimentālajā izstāžu telpā "Pilot". No 19. maija līdz pat biennāles noslēgumam 23. jūlijā Latvijas Fotgorāfijas muzejā skatāma Latviju un Igauniju pārstāvošās fotogrāfes Diānas Tamanes izstāde "Half-Love". Īpaša "kabatas formāta" izstāde skatāma festivāla ikgadējā izdevumā, kas pieejams pasākumu norises vietās. Izstādē "Drošā gaismā" skatāmi deviņu jaunu ukrainas mākslinieku darbi.

3. jūnijā ISSP Galerijā notiks starptautiska konference "Neērtās tēmas: problēmu novēršana". Tajā mākslas teorētiķi, kritiķi un mākslinieki no Ukrainas, Lietuvas, Slovākijas, Polijas, Dānijas un Latvijas kopā ar konferences kuratoru Adamu Mazuru (Adam Mazur, PL) pētīs, kā fotomākslā izpaužas tādas nepatīkamas parādības kā izdegšana, depresija, atkarības, trauksme, vainas sajūta, toksiskas attiecības un visu veidu emocionālie sabrukumi.

Savukārt 8. jūnijā LMA izstāžu telpā "Pilot" izstādes "Jaunais kurators!" ietvaros notiks publiska diskusija par brīvkuratoru un nevalstisko organizāciju sektora pārstāvju izaicinājumiem Latvijas vizuālās mākslas telpā un kultūrpolitikas kontekstā, kā arī līdzšinējo starptautisko pieredzi.

10. jūnijā RFB – NEXT 2023 aicina piedalīties arī jaunāko paaudzi. Izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" notiks latviešu mākslinieces Līgas Spundes vadīta mākslas darbu veidošanas darbnīca 5 – 12 gadus veciem bērniem.

Vairāk informācijas par Rīgas Fotogrāfijas biennāli un programmu NEXT 2023 – pasākuma mājaslapā.