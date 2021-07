Pasaulē pazīstamais grafiti mākslinieks OZMO veido jaunu darbu Liepājā

Projektā "Ielu mākslas portreti Liepājas ielās", Vēju pilsētā ieradies pasaulē pazīstamais grafiti mākslinieks no Itālijas OZMO, kur tur veido iespaidīgu sienas gleznojumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mākslinieks Liepājā uzturēsies līdz pat jūlija beigām, uz vairāk nekā 150 kvadrātmetru mājas sienas Pasta ielā 24 veidojot jūras, vēja un vilinošās pilsētas simbolisku atainojumu mūsdienīgā izpildījumā, saglabājot OZMO raksturīgās atsauces uz pasaulslaveniem mākslas darbiem un mitoloģiskiem tēliem, vēsta projekta "Ielu mākslas portreti Liepājas ielās" veidotāji.

Ar mākslinieku būs iespēja tikties arī klātienē meet&greet pasākumā 23. jūlijā, "Red Monkey Pop Up" bārā, Liepājā, Vecā ostmala 53, kur OZMO prezentēs un parakstīs savu darbu grāmatu "OZMO, 1998 - 2018 / Graffiti, street art, paintings. Evolution of an artist".

"Lielformāta mākslas darbi pilsētvidē ir strauji augoša mākslas izpausme visā pasaulē, kas augsta līmeņa sniegumu padara pieejamu ikvienam un ļauj mākslai kļūt par katra garāmgājēja ikdienu, ne tikai galeriju ekskluzīvu preci," savu ideju īstenot šāda veida projektu skaidro tā autors, Liepājas pludmales kafejnīcas "Red Sun Buffet Beach Bar" līdzīpašnieks Mareks Alberts. "Šī projekta ietvaros līdz šī gada rudenim taps kopumā trīs darbi, kas papildinās pilsētas tūrisma objektu karti un piedāvās tiešām kvalitatīvu mūru mākslu. Ļoti ceru, ka veiksmīgi uzsāktā iniciatīva reiz pāraugs ikgadējā mūru mākslas festivālā," turpina Alberts.

Ozmo ir itāļu mākslinieks, kurš radošo darbību sāka, veidojot komiksus, bet drīz vien pievērsās rakstniecībai un gleznošanai. 2001. gadā viņš iestājās Florences vizuālās mākslas akadēmijā Milānā, aizsākot sadarbību ar pasaules lielākajām mākslas galerijām. Neilgi pēc tam, pieņemot segvārdu OZMO, kļuva pazīstams iespaidīgo sienu gleznojumu dēļ. Vairāk informācijas par mākslinieku pieejams viņa mājaslapā.