RCB atklās 15. starptautiskā glezniecības simpozija 'Marks Rotko 2019' izstādi

Gadumijā dažādās Latvijas kultūras vietās un Lietuvas pilsētā Paņevežā skatāmas izstādes no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mākslas kolekcijas, portālu "Delfi" informē Rotko mākslas centra pārstāvji.

Radošais 2020. gads tiks uzsākts 3. janvārī, Rīgā, kur pulksten 15.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā tiks atklāta 15. starptautiskā glezniecības simpozija "Mark Rothko 2019" dalībnieku darbu izstāde. Ik gadu septembrī Daugavpils pārtop par radošu tikšanās vietu Latvijas un ārvalstu māksliniekiem, kas pulcējas, lai divas nedēļas strādātu Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rezidencēs un radītu unikālus mākslas darbus, iespaidojoties no Marka Rotko bērnības pilsētas, Daugavpils cietokšņa un Latgales reģiona atmosfēras un kultūrvides. 15. starptautiskajā glezniecības simpozijā "Mark Rothko 2019" piedalījās desmit mākslinieki no Vācijas, Ķīnas, ASV, Latvijas, Lielbritānijas/Īrijas, Indijas un Baltkrievijas. Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. janvārim.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcija ir tapusi līdz ar ideju par mākslas centra izveidi. Katru gadu kolekcija tiek papildināta ar vērtīgiem dāvinājumiem no māksliniekiem un sadarbības partneriem, kas ir kā uzticēšanās apliecinājums veiksmīgai sadarbībai. Lielu kolekcijas daļu veido mākslas darbi no ikgadējiem starptautiskajiem mākslas simpozijiem grafikā, fotogrāfijā, glezniecībā un keramikā. Rotko centra misija ir ne tikai saglabāt šo vērtīgo kolekciju, bet arī regulāri izrādīt to gan Rotko centra telpās, gan arī citās kultūras un mākslas telpās Latvijā un ārvalstīs. Šajā gadumijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstādes gandrīz vienlaicīgi skatāmas četrās dažādās Latvijas pilsētās: Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā un arī Lietuvā, Paņevežā.

Jau no 20. novembra Lietuvā, Paņevežas pilsētas pašvaldības ēkā, skatāma Rotko centra kolekcijas izstāde "M. / M. Valda Mežbārde / Guna Millersone". Izstāde ir divu Latvijas mākslinieču satikšanās Lietuvā. Valda Mežbārde un Guna Millersone pārstāv vienu gleznotāju paaudzi ar radošās izaugsmes paralēlēm, darbības krustpunktiem, bet atšķirīgām mākslinieciskā rokraksta vertikālēm. Ainava ir abu mākslinieču iedvesmas avots. Ar krāsu, gaismēnu, līniju un laukumu attiecībām viņas rada un rāda katra savu ainavu. Tik dažādu kā divas pasaules. Izstāde skatāma līdz 2020. gada 10. janvārim.

No 2. decembra Daugavpils novada kultūras centrā "Vārpa" skatāma Dānijā dzīvojošās latviešu mākslinieces Lindas Zīveres izstāde "Klusumā". Klusumu un sava veida klusumā būšanas salu Linda sastapa Marka Rotko mākslas centrā 2017. gada pavasarī, divu mēnešu garumā gatavojoties personālizstādei un radot astoņus jaunus darbus, kas tika uzdāvināti Rotko centra mākslas kolekcijai. Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. janvārim.

No 19. decembra Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures muzejā, skatāma Silvas Linartes izstāde "Vēl viens... Citāds rīts". Izstādi veido vairāk nekā sešdesmit Silvas Linartes mākslas darbi no Rotko centra un privātajām kolekcijām. Lakoniskajā, šķietami trauslajā glezniecības manierē radītās dabas ainavas, atmiņu fragmenti vai mākslinieciski vēstījumi atklāj mākslinieces niansēto pasaules uztveri, smalko sajūtu liecinājumu un profesionālo tēlojumu. Šis būtu bijis mākslinieces 80. jubilejas gads, bet kopš 2018. gada vasaras par viņu runājam pagātnes formā. Silvas Linartes atstātais radošais mantojums ir viņas turpinājums. Tas ir vēl viens, tikai citāds rīts. Izstāde skatāma līdz 2020. gada 26. janvārim.