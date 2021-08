Rīgas mākslas telpā būs starptautiska izstāde 'Hanzas jaunais zelts'

41. starptautisko Hanzas dienu laikā projekta "HANSEartWORKS" programmā Rīgā norisināsies vizuālās mākslas izstāde "Hanzas jaunais zelts".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori, starptautiskā, vērienīgā izstāde, kas tiek īstenota jau 15. reizi, būs skatāma no šī gada 19. augusta līdz 19. septembrim izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa (Kungu ielā 3) un Rīgas Sv. Pētera baznīcas Gaiļa zālē (Reformācijas laukumā 1).

"Iedvesmas idejām par to, kas tad ir Hanzas jaunais zelts šodien, izstādes māksliniekiem netrūkst – kāds sens Beverlijas koka fragments, vēsturiski materiāli par arheoloģiskiem izrakumiem, senas Portolonas kartes, svētvietas, kas dziedē un bagātina dvēseli, atklāsme, ka starp kokiem eksistē saziņa un ka pastāv Gaismas ceļš, dabas un sabiedrības kopīgie apvāršņi, iekšējo vērtību kompass, 19. gadsimta rakstnieka teiktais "mans zelts ir mana tauta", iekšēji un ārēji traucējumi, vētras, kas norit mākslinieku radošās domāšanas procesā, reāli eksistējošu cilvēku mēģinājumi atbildēt uz uzdoto jautājumu, jaunas sabiedrības būvniecība un vēlme pariet no "es" uz "tu" un "mēs"," raksta izstādes veidotāji.

Līdzīgi kā viduslaikos augšvācu valodā vārda "Hanse" nozīmes bija vairākas un tulkojamas kā "grupa", "svīta", "bars" vai "karadraudze", tā varētu raksturot arī izstādes "Hanzas jaunais zelts" mākslinieku pieeju – individuālu rokrakstu mākslinieku grupa, unikālas mākslinieku apvienības, "svīta" mākslinieku, kas apliecinājuši sevi profesionāli daudzu gadu garumā, un tāda mākslinieku "karadraudze", kas sevi no jauna atklājuši, 2020. gadā atsaucoties uzaicinājumam veidot vizuālās mākslas autordarbus par tēmu "Hanzas jaunais zelts".

Izstādes mākslinieku vidū ir tādi zināmi profesionāli autori kā Als Paldroks (Al Paldrok), Taje Paldroka (Taje Paldrok) no Igaunijas, Agņeška Lakoma (Agnieszka Lakoma) no Polijas un Oļegs Vasiļjevs no Krievijas. Savukārt Latviju pārstāvēs Annemarija Gulbe, Ilze Vanaga, Ieva Vītola-Lindkvista, Ole Lindkvists no Kuldīgas, Elīna Māliņa no Kokneses un Ilze Laizāne no Rīgas.

Izstādes scenogrāfi Kristians Brekte un Artūrs Virtmanis aicināja katru no izstādes "Hanzas jaunais zelts" māksliniekiem atvest uz Rīgu arī kādu nozīmīgu artefaktu, kas viņuprāt atspoguļo savu pārstāvēto Hanzas pilsētu. Šie artefakti kopā uzsver daudzveidību un veido kopējo izstādes faktūru.

Izstāde būs publiski pieejama. Ieeja bez maksas no 19. augusta līdz 22. augustam.

Izstādes atklāšana tiešsaistē notiks ceturtdien, 19. augustā, pulksten 12 no Rīgas mākslas telpas. Pasākums tiešsaistē būs skatāms Rīgas mākslas telpas mājaslapā, "Facebook" un Hanzas dienu mājaslapā.

41. Starptautiskās Hanzas dienas Rīgā rīko Rīgas dome sadarbībā ar Hanzas savienības pilsētām.

Apmeklējot izstādi, ir jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro divu metru distance, izņemot personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā.