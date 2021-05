Rīgas Mazākajā galerijā būs skatāma Brežes un Freiberga izstāde

No šī gada 14. maija līdz 11. jūnijam Rīgas Mazākajā galerijā būs skatāma mākslinieku apvienības Subspatial.xyz (Aleksandrs Breže un Armands Freibergs) izstāde “Neizskaidrojami, bet fakts”, kas ir Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021 otrā izstāde un ko kūrē Auguste Petre. Izstāde Rīgas Mazākās galerijas skatlogā, Aristīda Briāna ielā 9, būs apskatāma 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Neizskaidrojami, bet fakts. Dažiem šādi formulēts teikums nenozīmē pilnīgi neko. Dažiem tā ir maznozīmīga, neko neizsakoša frāze, kuru secinājuma veidā izmest jebkāda konteksta sarunā. Taču daļai cilvēku tas vistiešākajā veidā asociējas ar Krievijas televīzijas TNT radīto pseidodokumentālo raidījumu "Необъяснимо, но факт", kurā trīs sezonu garumā, laikā no 2005. līdz 2008. gadam tika risināta citplanētiešu, vilkaču, vampīru un politisko sazvērestības teoriju problemātika. Raidījuma satura pievilcība un ietekme izrādījusies tik liela, ka veicinājusi vairāku līdzīga formāta televīzijas kanālu rašanos. Neticami stāsti par tuvākajā laikā sagaidāmo pasaules galu un ASV slepeni iepirktajām zemes platībām Krievijas teritorijā ir tikai daļa no brīnumiem, kuriem ik dienas iespējams izsekot ar TV ekrāna starpniecību. Kā absolūtā realitāte tiek pasniegtas lietas un notikumi, kam ikdienas kontekstā ar veselo saprātu nebūtu it nekādas saistības. Lai arī cik aizraujoši būtu sekot līdzi šiem sižetiem, kritiskā domāšana liek par to pasmieties, saldsērīgi pasmaidīt līdz ar apjausmu par to, ka šī ir kārtējā truluma propagandas metode. Nav pat jēgas uzdot jautājumu – kāpēc tas kādam būtu vajadzīgs?

Atraujoties no tiešā šādu raidījumu satura un uz mirkli aizmirstot par citplanētiešu eksistenci, “Neizskaidrojami, bet fakts” liek palūkoties uz sociālām konstrukcijām, kas īstenojas 21. gadsimtā. Ne jau koncentrējoties uz globāla mēroga politiskajām struktūrām, bet drīzāk pievēršoties sevis paša un lokālās vides kultūras attīstības analīzei, rodas izpratne par to, cik gan daudzas situācijas un lietas mums visapkārt tiek uztvertas kā pašsaprotamas. Tā vienkārši, bez nekādas jēgpilnākas iedziļināšanās.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle – NEXT 2021 norisināsies no šī gada maija līdz augustam Rīgas izstāžu zālēs un tiešsaites platformās. NEXT ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. NEXT uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, NEXT programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki un kuratori varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā.

Rīgas Mazākā galerija ir konceptuāla projektu mākslas telpa, kas atrodas vienā no K. K. fon Stricka villas skatlogiem. Galerijā notiekošās ekspozīcijas ir iespējams aplūkot vienīgi no ārpuses, un visi galerijā apskatāmās izstādes tiek radītas rēķinoties ar īpašo telpas formātu, respektējot vēsturiskās villas izcilo arhitektūru. RMG ir vienīgā tik neliela izmēra un unikāla koncepta galerija Rīgā. Rīgas Mazākās galerijas programma netiek balstīta tendencēs vai konkrētam stilam radniecīgu autoru izstādīšanā, bet gan tiek bāzēta mākslinieku spējā eksperimentēt, un no viena mākslas darba radīt skatītāja estētisko pieredzi bagātinošu izstādi. Galerijas dibinātājs ir K. K. fon Stricka villas vadītājs Mārtiņš Mielavs, savukārt galerijas programmas direktore kopš 2019. gada ir kuratore Auguste Petre.