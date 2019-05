Rīgas Sv. Pētera baznīcā atklās mākslinieka Jāņa Plivdas izstāde 'Padebeši'

No 31. maija līdz 30. jūnijam Rīgas Sv. Pētera baznīcā būs apskatāma "Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā" 2018. gada galvenās balvas ieguvēja mākslinieka Jāņa Plivdas izstāde "Padebeši", portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

Debesis ir vienojošais elements izstādes darbos. Ainavā svarīga loma ir debesu un zemes attiecībām. Debesīs atspoguļojas visi zemes toņi, un darba noskaņu bieži vien raksturo debesu ainava. Padebeši mijiedarbojas ar zemi, tie uzsūc visas zemes krāsas un vienlaicīgi iespaido arī zemes ainavā esošos krāsu toņus. Tā ir spēle ar dažādām noskaņām. Atnākot uz vietu, kur kādreiz esi bijis, sajūtas un redzamais skats jau ir cits. Daba ir mainīga, bet tā nekad nav mānīga.

Jāņa Plivdas izstādē "Padebeši" būs ainavas no mākslinieka dzimtās vietas — Latgales, kas tapušas vairāku gadu garumā, gleznas ar Preiļu, Rēzeknes, Krāslavas un to tuvākās apkārtnes skatiem, kā arī pagājušajā gadā tvertās impresijas no jūras piekrastes. Eksponētie darbi atspoguļo mākslinieka radošo periodu pēc atgriešanās no Itālijas, kas būtiski ietekmēja viņa motivāciju nodoties glezniecībai.

Izstādē būs skatāmas arī Jāņa Plivdas draugu un domubiedru, Latgales mākslinieku — Agras Ritiņas, Vijas Stupānes, Vēsmas Ušpeles, Ilzes Griezānes, Aivja Pīzeļa, Voldemāra Kokoreviča, Osvalda Zvejsalnieka, Anatolija Zelča, Ingas Onževas, Elgas Pauras, Jolantas Jonikānes un Vjačeslava Fomina — gleznas.

Jānis Plivda ir dzimis Preiļos. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles Glezniecības nodaļu (2003) un ieguvis humanitāro zinātņu maģistra grādu (2005). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā ieguvis sertifikātu par pedagoģiskā procesa organizāciju un vadību. No 1998. gada regulāri piedalās grupu izstādēs un plenēros Latvijā un ārvalstīs, no 2006. gada piedalās starptautiskajā gleznotāju plenērā "Krāslavas palete". Sarīkojis vairākas savu darbu personālizstādes. Konkursa izstādes "Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā" laureāts (2018).

Jau ziņots, ka 2018. gada 15. septembrī, mākslinieka Jāzepa Pīgožņa dzimšanas dienā, Preiļu Kultūras namā notika 4. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija. No septiņiem balvas pretendentiem, godalgotā trešā vieta tika piešķirta māksliniekam Andrim Vītolam, otrā vieta — Silvijai Brigitai Meškonei, bet Jāņa Strupuļa veidoto laureāta medaļu, Zelta diplomu, Preiļu novada domes piešķirto naudas balvu un Rīgas Pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldes sniegto iespēju rīkot personālizstādi Rīgas Sv. Pētera baznīcā saņēma mākslinieks no Latgales — Jānis Plivda par 2017. gadā tapušo darbu "Gaiļmuiža".

2015. gadā "Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā" pasniegšanu iedibināja Rīgas dome un Preiļu novada dome sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu un idejas autoriem — kinorežisoru un gleznotāju Jāni Streiču, māksliniekiem Jāni Anmani un Jāni Strupuli. 2015. gadā galveno balvu saņēma Latvijas Universitātes profesors, mākslinieks Roberts Muzis, 2016. gadā —māksliniece Silva Linarte, 2017. gadā — mākslinieks Aldis Kļaviņš, 2018. gadā — mākslinieks Jānis Plivda.