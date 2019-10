RIXC galerijā atklās izstādi 'Izmisuma apoloģija. Epigrāfs'

Ceturtdien, 10. Oktobrī, pulksten 18.00 RIXC galerijā Lenču ielā 2 tiks atklāta izstāde "Izmisuma apoloģija. Epigrāfs", kurā piedalās Artūrs Punte un Jēkabs Voļatovskis, portālu "Delfi" informē RIXC pārstāvji.

Izstādē tērauda spirāles uztver un atskaņo tukša radio ētera radītos traucējumus, radot dziesmu, kas atklāj cilvēka dzirdes robežas un raisa stoiciskas pārdomas par dzīves ierobežotību, ko paralēli dzejā ilustrē izmisuma manifests.

Izstādes mākslinieki Artūrs Punte un Jēkabs Voļatovskis ir iecerējuši objektu sēriju, kurus vieno ideja par skaņas mehāniskās dabas māksliniecisko izzināšanu eksistenciālās drāmas gaismā. Sērijas objekti, pirmais no kuriem tiks prezentēts RIXC galerijā, veltīti cilvēka dabiskiem uztveres ierobežojumiem, kuri kalpo kā metafora vispārīgai cilvēka dzīves ierobežotībai un pesimistiskām, bet stoiciskām pārdomām par to. Cilvēks spēj sadzirdēt skaņas viļņus diapazonā aptuveni no 16 Hz līdz 20 kHz, un, radot ierīces/objektus un apstākļus, kas ļautu piedzīvot cilvēkam parasti nepieejamo pieredzi, rodas iespēja palūkoties ārpus šī šaurā dzirdamības koridora, vienlaicīgi iezīmējot robežas tam pieticīgajam potenciālam, ar kuru mūs ir apveltījusi daba sevis izzināšanai.

Pirmais sērijas objekts ir trīs skanošas tērauda spirāles, kuras vienlaicīgi ir gan antenas, kas uztver tukšo radio ēteru (respektīvi, traucējumus), gan arī uztverto atskaņo, saņemot vibroskaļruņa sitienus. Metāla konstrukcijas atsperveidīgā forma, kas līdzinās 20. Gadsimta 60. gadu radioantenām, radīs ilgstošas vibrējošas skaņas. Katras antenas atšķirīgo skanējuma tonalitāti ietekmē to dažādais diametrs, spirāles garums un uztveramais ētera diapazons. Kopā šie trīs līdzīgās formas objekti kā savdabīgs metāla koris izpildīs bezgalīgo "tukša ētera dziesmu", kas neregulāro troksni pārvērtīs par himnisko ģeneratīvās mūzikas kompozīciju. Objektu "ilustrēs" arī teksts – dzejiskā izmisuma manifests. Ar radiotehniku saistītos jautājumos mākslinieku duetu konsultē un atbalsta radioentuziasts no Liepājas – Vladislavs Bogdanovs (liepaja.tk).

Artūrs Punte kopš 20. gadsimta 90. gadiem aktīvi piedalās Latvijas un strarptautiskajā kultūras dzīvē – gan mākslinieku grupas "Orbīta" sastāvā, gan individuāli radījis dažādus literatūras un audiovizuālās mākslas projektus, bijis grāmatu redaktors un sastādītājs, publicistikas tekstu autors, izstāžu kurators u.c.

Jēkabs Voļatovskis ir metālmākslinieks un Latvijas eksperimentālās mūzikas pārstāvjis. Viņa aizrautība ir netradicionāli un pašdarināti mūzikas instrumenti un to skaņojumu lietojums, kas uzstāšanās reizēm piešķir to neatkārtojamību.

Izstādes "Izmisuma apoloģija. Epigrāfs" atklāšana – 10. oktobrī pulksten 18.00, RIXC galerijā Lenču ielā 2. Izstāde apskatāma – līdz 30. novembrim.

Darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai, 12.00 – 18.00; svētdien – slēgts. Ieeja bez maksas.