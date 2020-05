RIXC galerija atsāk darbību ar Paulas Vītolas izstādi 'Viļņi - Gaismas – Ēnas'

RIXC galerija, Lenču ielā 2, Rīgā atsāks darbu 21. maija, piedāvājot iespēju klātienē apmeklēt mākslinieces Paulas Vītolas izstādi "Viļņi - Gaismas – Ēnas". Izstāde būs aplūkojama no 21. maija līdz 13. jūnijam, portālu "Delfi" informē RIXC pārstāvji.

Izstādes darbos apskatāmi mākslinieciski eksperimenti ar šķietami pašsaprotamām parādībām – skaņu un gaismu. Izmantojot gaismu kā skaņas avotu un ieguves veidu, tā no neredzamas un netveramas parādības kļūst redzama un ar to iespējams strādāt vizuāli, paverot arvien jaunas iespējas eksperimentiem.

No 21. līdz 23. maijam un no 4. līdz 6. jūnijam RIXC galerijā būs iespējams satikt pašu mākslinieci, kura pastāstīs un demonstrēs gaismas dažādos skanējumus. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta jaunā darba laikā – no ceturtdienas līdz sestdienai no pulksten 12.00 līdz 18.00.

Māksliniece līdz šim radījusi dažādus prototipus skaņas iegūšanai ar gaismu – performances instrumentus, ar kuriem var radīt skaņas, izmantojot motorus, stīgas, Ziemassvētku lampiņas, ūdens pudeli un citus priekšmetus; skaņas ierakstītāju, kurā mikrofona vietā tiek izmantots spogulis un saules gaisma; kā arī ierīci, ar kuras palīdzību var klausīties kukaiņu spārnu skaņas.

Gaisma izstādes darbos tiek izmantota tam, lai radītu skaņu, izmantojot fotoakustikas principu, ko jau 1880. gadā atklāja Aleksandrs Greiems Bells. Izstādē iespējams iepazīties ar mākslinieces eksperimentiem – būs apskatāmas skices no darbu izstrādes procesa, prototipi un instrumenti skaņas radīšanai.

Gaidot izstādes apmeklējumu klātienē, ikvienam interesentam ir iespēja iesaistīties eksperimentos ar gaismu un skaņu, kas vēl līdz 20. maijam ir apskatāma izstādes 360° video tūrē ar kuratoru Raiti Šmitu RIXC virtuālajā galerijā.

Paula Vītola ir māksliniece un pasniedzēja Liepājas Universitātē, galvenokārt darbojas mediju mākslas un mākslas pētniecības laukā, kā arī pēdējā laikā pievērsusies skaņas mākslai. Savā radošajā darbībā māksliniece eksperimentē ar dažādām tehnoloģijām, dabas un fizikālām parādībām, cenšoties tās izprast, meklējot jaunus izteiksmes līdzekļus un veidus kā ar tām darboties.

Izstādes apmeklējums bez maksas.