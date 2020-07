Siguldā atklās Alekseja Naumova gleznu izstādi

Kultūras centrā "Siguldas devons" 4. jūlijā tiks atklāta gleznotāja Alekseja Naumova darbu izstāde "Pasaules ainavas", portālu "Delfi" informē Siguldas novada pašvaldības pārstāvji.

Atklāšanas pasākumā viesus ar muzikālu priekšnesumu priecēs saksofonists Artis Gāga.

Izstādē būs apskatāmi vairāki iepriekš neeksponēti darbi, kā arī darbi no Alekseja Naumova radošās darbības pirmsākumiem, kurus pirmo reizi aplūkot būs iespējams tieši Siguldā.

Ekspozīcijā būs gleznas, kuras tapušas Gruzijā jau 80. gados, kā arī vēlāki darbi no Itālijas un Francijas, kas tapuši laikā, kad iespēja izbraukt no valsts jaunu ainavu meklējumos bija ierobežota. Savā ziņā izstādes apmeklētājiem būs iespēja sekot līdzi mākslinieka rokraksta attīstībai gadu laikā.

Mākslinieks visu glezno uz vietas dabā, un darbi tiek vai nu pabeigti tur un tajā dienā, vai netiek pabeigti nemaz. Aleksejs pats saka: "Svarīgi ir būt tur, gleznot uz vietas to, kas notiek. Putni lido, uznāk lietus, pieskrien bērni un ieliek rokas krāsā, un pēc tam pieliek pie krekla – tā ir daļa no procesa. Reizēm tas traucē, reizēm tas darbu papildina, bet tā ir neatņemama daļa no šī procesa. Savos darbos izlieku savas izjūtas, var teikt arī, ka savās sajūtās ietērpju redzamo."

Aleksejs Naumovs nereti tiek dēvēts par izcilāko mūsdienu latviešu plenēristu, savos darbos attēlojot gan Latvijas, gan visas pasaules ainavas.

Aleksejs Naumovs dzimis 1955. gadā, absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu profesora Induļa Zariņa vadībā un radošo aspirantūru profesora Eduarda Kalniņa meistardarbnīcā. Bijis Francijas valdības stipendiāts (Université Paris I Sorbonne – Arts Plastiques, Cinéma et Sciences de l'Art, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris), studējot glezniecību Parīzē. Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, rektors (2007–2017). Aktīvs Latvijas kultūras darbinieks, daudzu žūrijas komisiju loceklis, bijis Latvijas Republikas Kultūras vēstnieks Francijā un viesprofesors vairākās Eiropas mākslas augstskolās. Bijis iniciators, vadītājs, apmaiņas programmu un izstāžu kurators dažādos sadarbības projektos mākslā Itālijā, Francijā, Japānā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Spānijā, Grieķijā, Krievijā, ASV un citviet.