Talsos būs pasaulē pazīstamā fotogrāfa Uvja Alberta izstāde

No 20. septembra Talsu novada muzeja trešajā stāvā būs apskatāma Ulvja Alberta, latviešu izcelsmes amerikāņu fotogrāfa, personālizstāde. Izstāde ir tapusi sadarbībā ar mākslas galeriju "Birkenfelds", portālu "Delfi" informē Talsu muzeja pārstāvji.

Pasaulē Alberts pazīstams ar amerikāņu aktieru, mūziķu, sabiedrībā pazīstamu personību, sabiedrisko darbinieku un pokera spēlmaņu portretu fotogrāfijām. Sešdesmito gadu beigās Ulvis Alberts guva ievērību, publicējot fotogrāfijas laikraksta "The Seattle Times" svētdienas pielikumos. Viņu kā fotogrāfu interesēja rokmūzika un, apmeklējot koncertus, viņš fotografēja tobrīd jau esošās un vēl tikai sava slavas ceļa sākumā esošās mūzikas zvaigznes: Bobu Dilanu, grupu "The Grateful Dead" un tās solistu Džeriju Garsiju, Džimiju Hendriksu, Venu Morisonu, Petiju Smitu, Tīnu Tērneri u. c.

Padomju okupācijas laikā Ulvis Alberts Latvijā pirmo reizi viesojās 1983. gadā. Fotokluba "Rīga" telpās notika viņa pirmā darbu izstāde Latvijā. Redzētais Latvijā viņu iedvesmoja organizēt Latvijas fotogrāfu izstādes Sietlā un Santa Barbarā. Tām bija plaša publicitāte fotomākslas izdevumos. Intervijās Ulvis atklāti runāja par fotogrāfu grūtajiem apstākļiem Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā, par materiālu un tehnikas trūkumu un citiem ikdienas dzīves aspektiem. Raksti izsauca negatīvu rezonansi tā laika Latvijas kultūras dzīves aprindās un Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejā.

Uzturoties Latvijā, Ulvis Alberts tikās ar tolaik pazīstamiem kultūras darbiniekiem un tos fotografēja, to starpā Imantu Ziedoni, Kurtu Fridrihsonu, Juri Podnieku, Igo Fominu, Rīgas Modeļu nama modeli Regīnu Pozvolsku un kontrastiem bagāto vidi. Pateicoties Ulvja Alberta sakariem un neatlaidībai, 1985. gadā Rīgā tika atklāta slavenā fotogrāfa, bijušā rīdzinieka Filipa Halsmana (Philippe Halsman) darbu izstāde.

No 2009. gada Ulvim Albertam ir sadarbība ar mākslas galeriju "Birkenfelds" un tās īpašnieku Tomu Zvirbuli. Fotogrāfa darbi iemanto aizvien lielāku populārāki Latvijā.

1976. gadā, sākot dzīvi Holivudā, Ulvis Alberts uzsāka darbu pie projekta "Ledusskapis". Sākotnējā iecere bija veikt pētījumu, kas ir ledusskapī slaveniem cilvēkiem – aktieriem, mūziķiem, producentiem, modelēm, komediantiem u. c. Darba gaitā interese par ledusskapja saturu, pārauga interesē par pašu portretējamo. Projekta dalībnieku vidū bija, piemēram, rakstnieks Čārlzs Bukovskis (Charles Bukowski), mākslinieks Eds Rušča (Edward Joseph Ruscha), kinorežisors Stīvens Spīlbergs u. c.

2012. gadā Ulvis Alberts saņēma Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balvu, ko piešķir par darbiem, kas rosina un bagātina latviešu moderno mākslu un literatūru, dzīvojot ārpus Latvijas.

Izstāde muzejā būs apskatāma no 20. septembra līdz 30. oktobrim. Tās atklāšana paredzēta 24. septembrī pulksten 14.