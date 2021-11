Van Goga akvarelis izsolē pārdots par vairāk nekā 30 miljoniem eiro

Slavenā postimpresionista Vinsenta van Goga (1853–1890) akvarelis "Meules de blé" ("Kviešu kaudzes", 1888), kas savulaik piederējis gan Rotšildu ģimenei, gan bijis nacistu salaupītās mākslas kolekcijā, ceturtdien, 11. novembrī, "Christie's" izsolē pārdots par 35,8 miljoniem ASV dolāru (31,2 miljoni eiro), vēsta ārvalstu mediji.

"Meules de blé" ir viens pirmajiem darbiem sērijā, kurā mākslinieks ataino ražas novākšanu. Darbs tapis 1888. gadā, kad Van Gogs dzīvoja un strādāja Arlā, Dienvidfrancijā. Tur gleznotājs kopā ar savu laikabiedru un draugu Polu Gogēnu bija iecerējis izveidot mākslinieku kopienas koloniju.

1913. gadā darbu iegādājās Makss Meirovskis ebreju izcelsmes vācu rūpnieks un mākslas kolekcionārs. 1938. gadā viņš savus mākslas darbus izpārdeva, lai kopā ar ģimeni varētu emigrēt no nacistiskās Vācijas.

1940. gadā, kad nacisti ieņēma Parīzi, Van Goga darbs bija Aleksandrīnes Rotšildas mākslas kolekcijā. Viņa bija viena no bagāto baņķieru Rotšildu dzimtas Francijas atzara atvasēm.

Aleksandrīnei izdevās aizbēgt uz Šveici, bet mākslas kolekcija kļuva par nacistu laupījumu. Lai gan daļu no kolekcijās pēc kara izdevās atgūt, Van Goga "Meules de blé'' tika uzskatīta par pazudušu līdz 1978. gadam, kad tā parādījas pārdošanā "Wildenstein & Co" galerijas piedāvājumā. To iegādājās Teksasas naftas magnāts Edvins Lī Kokss (Edwin L. Cox). Tiesa, pirkums un darba īpašnieks nebija publiski zināms līdz pat pagājušā gada rudenim, kad Kokss 99 gadu vecumā devās mūžībā. Van Goga akvarelis bija karājies pie sienas viesistabā viņa villā Dallasā un par to zināja tikai paši tuvākie ģimenes locekļi un draugi, vēsta "The Art Newspaper".

Kā vēsta "Christie's", lai darbs varētu tiks pārdots Koksa mantiniekiem bija jāveic vienošanās ar Meirovsku un Rotšildu ģimenēm.

"Meules de blé" nav vienīgais Van Goga darbs, kas 11. novembrī ticis pārdots "Christie's" izsolē. Vislielākā summa – 71,3 miljoni ASV dolāru (~62,2 miljoni eiro) – samaksāts par vēl vienu Koksa kolekcijas darbu, "Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès" ("Būdiņas starp olīvkokiem un cipresēm", 1889). Tāpat izsolē pārdoti darbi "Jeune Homme au Bleuet" ("Jauns vīrietis ar rudzupuķi", 1890) un "Knotberken" (1884).

Vinsents Villems van Gogs (1853-1890) bija nīderlandiešu gleznotājs, viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem postimpresionisma pārstāvjiem. Kopumā van Gogs radīja vairāk nekā 2000 darbu - slavenākos no tiem pēdējo divu dzīves gadu laikā.