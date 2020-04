Ziedi skaistumam un mīlestībai pandēmijas laikā. Uzsākta akcija 'Muzeju buķete'

Šobrīd lielākā daļa pasaules muzeju ir apmeklētājiem slēgti, taču muzeju darbinieki atrod jaunus veidus, kā uzturēt kontaktu ar savu auditoriju. Viens no tādiem ir sociālie tīkli, kuros, lai nomierinātu satrauktos mājās sēdētāju prātus un vairotu skaistumu un mīlestību, uzsākta akcija #MusemBouquet – "Muzeju buķete". Tās ietvaros muzeji visa pasaulē sūta viens otram sveicienus un publicē reprodukcijas vai fotogrāfijas, kuros redzami ziedi, ziedu kompozīcijas, vai ziedoši augi.

Akciju pagājušajā nedēļā aizsāka Ņujorkas muzeju kopiena, bet nu tajā iesaistījušies muzeji visā pasaulē, arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mākslas muzejs Rīgas birža, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rundāles pils muzejs, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs un citi.

Jau šobrīd ar mirkļbirku #MusemBouquet sociālajos tīklos ir atrodami visdažādāko mākslas žanru un mākslinieku atveidotie ziedi, fotogrāfijas un vēsturiskas liecības, kurās redzami ziedi un citi radoši šī sveiciena risinājumi.

Jau ziņots, ka daudzviet pasaulē koronavīrura izraisītās slimības Covid-19 dēļ ir ieviests ārkārtējais stāvoklis, apmeklētājiem slēdzot visas sabiedriskās un kultūras institūcijas. Latvijā šobrīd izziņots ārkārtējais stāvoklis ir no 13. marta līdz 14. aprīlim.

We hope we’re not too late to the #MuseumBouquet party!

We’re sending this vibrant bunch by Ernst Ludwig Kirchner to @MuseumModernArt, @TheJewishMuseum, @Guggenheim, @NYHistory, @LACMA, @artinstitutechi, @MFABoston, and extending the love to all museums big and small! 🥰💐 pic.twitter.com/G3vDXfUlZP

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) March 24, 2020

Sending you red & white rosebuds, @metmuseum, in the hope that this delicate #MuseumBouquet makes you smile today. Hope to see you one day soon.

🎨Martin Johnson Heade

🎨Martin Johnson Heade pic.twitter.com/H45kjZmQaW

— New-York Historical Society (@NYHistory) March 24, 2020



Latvijas Nacionālais mākslas muzejs pievienojas muzeju kopienas aicinājumam #MuseumBouquet padarīt ikdienu gaišāku un krāsaināku.

Sūtām smaržīgām peonijām pilnus sveicienus @MuzejsRigaBirza un @DMDMmuzejs.

🖼 Ģederts Eliass. Peonijas. 1935–1936. LNMM#Ēkultūra #TiksimiesDrīz pic.twitter.com/CSKOe4e2GX

— Latvian National Museum of Art (@LNMM_muzejs) March 25, 2020

Thanks for brightening our day, @SFMOMA! Enjoy a #MuseumBouquet of beautiful lithographs by a great artist from your hometown—Ruth Asawa! https://t.co/XAojuOOdqh pic.twitter.com/dmmQCE8e0P — @MuseumModernArt (@MuseumModernArt) March 24, 2020

#MuseumBouquet Brīnišķā doma par puķainu sveicienu lai turpinās ar fotoainu no 1927. gada pavasara!

Ziedu pārdevēja pie Vērmanes parka. 1927. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums. pic.twitter.com/UGgKDKsKxi — vestures muzejs_LNVM (@LNVMuzejs) March 30, 2020

Pievienojamies muzeju kopienas aicinājumam #MuseumBouquet un

sūtām šo lotosa ziedu no Skuja Braden izstādes “Samsāra” @RunMmuzejs un @DabasMuzejs

Foto:Didzis Grodzs pic.twitter.com/tKgkbAIOWL

— Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (@DMDMmuzejs) March 31, 2020

Drīz mūsu vāzes būs pilnas ziedu. Bet, kamēr vēl gaidām tulpju un narcišu klēpjus, sūtām Tev vienu no muzeja kolekcijas krāšņākajiem pušķiem.💐 #MuseumBouquet

🖼️: Gaspars Pīters Ferbrigens Jaunākais (1664-1730). Ziedi un augļi. Flandrija. #lnmmkolekcija#tiksimiesdrīz #ēkultūra pic.twitter.com/KwvY9xomlW — Muzejs RĪGAS BIRŽA (@MuzejsRigaBirza) March 28, 2020

Sending a #MuseumBouquet to our friends @NGIreland @NMIreland @NatPrintMuseum ! We hope these 'July Wild Flowers' from the IMMA Collection by Andrew Nicholl will brighten your day. pic.twitter.com/U2brW2LqCd — IMMA (@IMMAIreland) April 2, 2020