Brasliņas ilustrētā bērnu grāmata Krievijā izdota ar vecuma ierobežojumu '18+'

Mēnesi pēc tam, kad Ungārijas grāmatnīcai tika piespriests naudas sods par amerikāņu-spāņu dzejnieka Laurena Šimela un latviešu mākslinieces Elīnas Brasliņas bērnu grāmatas "Kāda ģimene!" tirdzniecību, tā izdota Krievijā ar vecuma ierobežojumu "18+" atbilstoši tā dēvētā "geju propagandas" likuma prasībām, vēsta "Guardian".

Portāls "Delfi" jau rakstīja par gadījumu, kad Ungārijas Peštas rajona administrācija piemēroja grāmatnīcu ķēdei "Lira Kiskereskedelmi Kft" 250 000 forintu jeb vairāk nekā 700 eiro sodu par minētās grāmatas tirdzniecību, pamatojot to kā grāmatnīcas piekoptu negodīgu komercpraksi. Administrācijas ieskatā uz grāmatas bija jābūt norādei, "ka grāmatā ietvertajos stāstos attēloti uzvedības modeļi, kas atšķiras no tradicionālajām dzimumu lomām".

Laurena Šimela un Elīnas Brasliņas ilustrāciju grāmatā apkopoti divi stāsti "Rīta agrumā" un "Laiks gulēt iet", kas iepriekš izdoti arī latviešu valodā (Latvijā 2018. gadā apgādā "Mansards") un vēl 11 valodās un vēsta par divu bērnu dzīvi viendzimuma vecāku ģimenēs. Krievu izdevumā, ko tulkojis Latvijā dzīvojošais krievu dzejnieks Dmitrijs Kuzmins, abi stāsti apkopoti vienos vākos ar nosaukumu "Mātes, tēvi un bērni no krēslas līdz rītausmai".

Krievijā grāmatu izdevis labdarības fonds "Sphere", kas publiski iestājas par LGBTQ+ kopienas tiesībām. Fonda pārstāvji norāda, ka Krievijā 2013. gadā pieņemtais likums, kas aizliedz "geju propagandu", atturējis izdevniecības no grāmatas izdošanas, tāpēc fonds nolēmis to darīt pats. "Šī grāmata ne tikai stāsta par LGBTQ+ ģimenēm, bet arī tās aizstāv. Tādā ziņā šī grāmata ir bezprecedenta gadījums Krievijā," norāda organizācija. Spēkā esošais likums nosaka, ka grāmata bija jāiespiež ar vecuma ierobežojumu "18+", tādējādi radot situāciju, kad bērnu grāmata iznāk kā tikai pieaugušajiem paredzēta literatūra.

Grāmatas "Kāda ģimene!" izdošana ir daļa no plašākas fonda īstenotās kampaņas par Krievijas propagandas likuma atcelšanu, ko ar savu parakstu jau atbalstījuši vairāk nekā 60 000 cilvēku. "Šī grāmata ir likuma absurda spilgtākais iemiesojums," norādīts organizācijas paziņojumā. "Šis likums nevienu ne no kā neaizsargā. Tas kalpo tikai kā instruments, lai ierobežotu piekļuvi informācijai un leģitimizētu diskrimināciju homofobijas un transfobijas veidā, kamēr no tā visa cieš īstas ģimenes ar īstiem bērniem."

Laurens Šimels norādīja, ka viņš kopā ar mākslinieci Elīnu Brasliņu ir priecīgi ziedot savu grāmatu kampaņai, "jo mēs abi stingri iebilstam pret Krievijas valdības īstenoto LGBT cilvēku vajāšanu." Šobrīd "Sphere" ir iespiedusi ap 500 Šimela grāmatas eksemplāru un nosūtījusi reģionālajām LGBT+ organizācijām un kvīru kopienas influenceriem. Neraugoties uz organizācijas bažām, ka varas iestādes jebkurā brīdī varētu ierobežot grāmatas izplatīšanu un pat iespiešanu, tiek plānots papildu metiens tuvākajā nākotnē. "Mēs neplānojam komerciālu izplatīšanu. Mums tā ir iespēja pārstāvēt LGBTQ+ ģimenes un pievienot jaunu līdzekli cīņā ar diskriminējošo likumu," norāda organizācijas pārstāvji.

Šimela un Brasliņas grāmatas jau iznākušas angļu, spāņu, franču, vācu un itāļu valodā, nesen uzsākta kampaņa par to izdošanu ivritā. Līdz 2022. gada beigām tās plānots izdot vismaz 30 versijās 24 valodās visā pasaulē.