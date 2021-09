Egona Līva piemiņas balva piešķirta Maijai Miglai-Streičai

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis 2021" saņēmusi Maija Migla-Streiča par romānu "Matildes gadsimts", informēja Liepājas pašvaldības "Kultūras pārvaldes" projektu vadītāja Ieva Puka.

Savukārt Liepājas "Rotary kluba" balvu saņēma rakstnieks Lauris Gundars par grāmatu "Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A.". Liepājas speciālās ekonomiskās zonas īpašo balvu saņēma Ēriks Vilsons par grāmatu "Me&Mo".

Galveno balvu skolēnu radošo darbu konkursā saņēma Austra Litauniece no Rēzeknes 5.vidusskolas par darbu "Nepaliekošs". 2.vietu ieguva Paula Sonita Deruma no Rīgas Angļu ģimnāzijas par darbu "Jūrniece - patriote", 3.vietu - Rebeka Zvirbule no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas par darbu "Vienīgā dziesma".

Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, uzrunājot apbalvošanas ceremonijas viesus, uzsvēra, ka šī balva ir ne tikai konkurss, bet svētki, kas pulcina Liepājā grāmatu un radošo darbu autorus, rakstniekus, grāmatu izdevniecību pārstāvjus, pilsētas vadību, žūrijas komisijas locekļus un kultūras dzīves veidotājus no visas Latvijas. Piemiņas balvu tradicionāli piešķir divās kategorijās - par labāko oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā 2020./2021.gadā un par labāko skolu jaunatnes literāro darbu 2020./2021.gadā.

Kā vēstīts, šogad konkursam iesniegti 15 literārie darbi. Konkursu rīko Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību. Šis bija jau 11.konkursa norises gads, godinot latviešu literatūras klasiķi un kinoscenāristu. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Liepājas teātra aktieris Edgars Ozoliņš, par muzikālo pavadījumu rūpējās mūziķis Normunds Kalniņš un Liepājas teātra aktrise Agnese Jēkabsone.

Konkursa mērķis abās vērtēšanas kategorijās ir veicināt jūrniecības, latviskuma un patriotisma tēmu atspoguļojumu, kā arī radošo darba iemaņu attīstību skolu jaunatnes vidū, rosinot interesi par latviešu valodu un literatūru.