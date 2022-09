Izdos audiogrāmatu ar Knuta Skujenieka atdzejoto 'Dziesmu dziesmu'

Šoruden tiks izdota dzejas un mūzikas audiogrāmata, kurā Knuta Skujenieka atdzejoto "Dziesmu dziesmu" varēs noklausīties pilnā garumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Audiogrāmatas prezentācijas pasākums norisināsies Knuta Skujenieka vārda dienā, 26. septembrī, pulksten 19 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Dzeju audiogrāmatā ierunājuši aktieri Andris Bulis un Maija Arvena, tajā piedalās armēņu dziedātāja Asmika Bagojana. Audiogrāmatā būs iekļauts "Dziesmu dziesmas" teksts, Knuta Skujenieka novēlējums klausītājiem un divi līdz šim nepublicēti dzejoļi rokrakstā, tās vizuālo noformējumu veido dizainere Gunita Kraševska.

Dzejnieks un atdzejotājs Knuts Skujenieks ir bijis liels iedvesmas avots daudziem. Dziļās, sirsnīgās tikšanās ar Skujenieku, veidojot dzejas izrādi "Dziesmu dziesma" (rež. N. Bokovikova, 2020) un audiogrāmatu, ir palīdzējušas atspoguļot cilvēku savstarpējo mīlestības attiecību dzidrumu.

"Dziesmu dziesma" jeb Augstā dziesma ir viena no skaistākajām Vecās Derības grāmatām un tiek uzskatīta par mīlas lirikas šedevru. Knuts Skujenieks to raksturo kā rozīnīti starp reliģiskajiem tekstiem, kas tālu pārsniedz tīri reliģiska traktējuma ietvarus. "Dziesmu dziesmu" Skujenieks no senebreju valodas tulkojis lēģerī. Ar šo audiogrāmatu projekta radošā komanda vēlas jauniešiem atklāt seno mīlestības dzeju, kurā paustās mīlestības vērtības stāv pāri laikiem, notikumiem un ir nozīmīgas arī šodienas cilvēkiem savstarpējo attiecību veidošanā.

Aktrise Maija Arvena saka: ""Dziesmu dziesma" ir kā lūgšanas - tik skaisti! Un, ja tu vēl saki to otram cilvēkam, savam mīļajam - cik viņš ir skaists, cik brīnišķīgs, ka tu esi laimīga, ka tāds cilvēks ir tavā dzīvē! Turklāt skaistajā dzejas valodā, kas pilnīgi elektrizē. Tā ir ļoti īpatnēja, debešķīga un vienreizēja sajūta pašai."

Izcilās mīlas lirikas simboliskā nozīme un strāvojošais emocionālais vēstījums

audiogrāmatā tiks nodots, dzejas lasījumus apvienojot ar armēņu tautasdziesmām par mīlestību un dabas skaņām. "Šāda kompozīcija veido noslēpumainības un tēlainības pilnu noskaņu, kurā cieši savijas emocijas un kaislība, atklājot jūtu erotisko vērtību un kristālisko dzidrumu, kas savieno sievieti un vīrieti," raksta izdevēji.

Kā priekšvēstnesis topošajai audiogrāmatai bija "Dziesmu dziesmas" fragmenti, kas aktieru lasījumā izskanēja 2021.gadā Radioteātra raidījumu ciklā "Mīlas trubadūri. Dzejas ceļojumi" sadarbībā ar Latvijas Radio 1 (video) un N. Bokovikovas režisētā dzejas un mūzikas izrāde "Dziesmu dziesma", kas notika LU Botāniskajā dārzā (2020).

Audiogrāmata "Dziesmu dziesma" tiks izdota 2022. gada rudenī, un šis ir jau otrais ieraksts, kas tapis, Solfeg.io dzejas, mūzikas un mākslas platformai sadarbojoties ar mūzikas ierakstu izdevniecību "Upe tuviem un tāliem" un skaņu režisoru Ivaru Kalniņu.