Izdota Ivara Ijaba grāmata par latviešu politikas pirmsākumiem

Apgādā "Jumava" iznākusi politikas zinātnieka un Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba grāmata "Nepateicīgie" par latviešu politikas pirmsākumiem, informē autora pārstāve Dace Bargā.

"Šī ir grāmata par latviešu politikas pirmsākumiem," stāsta Ivars Ijabs. "Par to, ko domāja un rakstīja mūsu pirmie politiķi. Latvieši savu vietu modernajā politikā vispirms atrada iepretim vācbaltiešu virsslānim un Krievijas impērijai, kuri abi pretendēja uz kundzību Baltijā. Starp abiem koloniālajiem faktoriem latviešu pirmie domātāji formulēja idejas, kā tautai vislabāk iekļauties modernās Eiropas politikā. Šīs idejas bija dažādas – konservatīvas, liberālas un sociālistiskas. Dažādi bija arī to aizstāvji – no monarhista Frīdriha Veinberga līdz revolucionāram Fricim Roziņam. Taču visas šīs idejas vienoja mudinājums latviešiem nostāties pašiem uz savām kājām Eiropas politikā – par spīti visām koloniālajām varām, kuras tos arvienu vainoja nepateicībā."

Autors uzsver, ka latviešu politiskā doma ir patstāvīgs fenomens, un šajā grāmatā tiek aplūkoti vienīgi oriģināli domātāji, nevis tie, kuri saviem vārdiem pārstāstījuši ārzemju teorijas.

Sarunās par latviešu pirmajām politiskajām idejām ikviens ir aicināts iesaistīties grāmatas atvēršanas pasākumā 30. janvārī plkst. 16.00 Rīgā, "Osiris Telpā". Notikumu kuplinās arī vēsturnieku Kaspara Zeļļa un Gustava Strengas komentāri.

Ivars Ijabs ir latviešu politologs un politiķis, Latvijas Universitātes asociētais profesors. Specializējas politikas teorijā un ideju vēsturē, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un Eiropas Parlamenta deputāts "Renew Europe" grupā.