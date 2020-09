Izdota monogrāfija par mākslinieci Sarmīti Māliņu

Izdevniecība "Neputns" laidusi klajā Tomasa Pārupa grāmatu, kurā apkopoti visi Sarmītes Māliņas darbi, par kuriem saglabājušās kādas vizuālas liecības.

Grāmatā apkopoti materiāli sākot ar studiju laika akvareļu reprodukcijām un beidzot ar pavisam nesen tapušiem objektiem un instalācijām. Iekļautas arī Māliņas radītās ilustrācijas un vāku noformējumi žurnālam "Avots", kura mākslinieciskā redaktore viņa bija no 80. gadu beigām līdz žurnāla likvidēšanai 90. gadu sākumā. Grāmatā teksti mijas ar darbu reproducijām, fotogrāfijām no Māliņas personīgā arhīva, projektu skicēm, avīžu izgriezumiem un sarunām ar viņai pietuvinātām personām.

"Grūti ir rakstīt par to, kas izraisa patiesu pārdzīvojumu. It īpaši, ja to izraisa māksla, kas ir vārdos skopa. Tādos gadījumos rodas vēlme nedomāt par to, kas ir apkārt, bet tikai un vienīgi par pašu mākslas darbu. Tas ir grūtāk nevis tāpēc, ka jāmežģī prāts, lai atrastu pareizos vārdus, bet gan tāpēc, ka, rakstot par mākslu, kas pašu aizkustina, kaut kas piespiež sākt taisnoties. Kā mirklī pēc atzīšanās mīlestībā. Šādu disonansi manī izraisa Sarmītes Māliņas darbi," raksta monogrāfijas autors Tomass Pārups.

Sarmīte Māliņa Latvijas laikmetīgajā mākslā ienāca 90. gadu sākumā, piedaloties vērienīgās grupas izstādēs, kas izaicināja tobrīd pastāvošās vizuālās mākslas konvencijas. Līdzās Kristapa Ģelža, Ojāra Pētersona, Oļega Tillberga, Andra Brežes u.c. autoru darbiem Sarmīte Māliņa izcēlās ar izteiktu lakonismu.

Tomass Pārups ir mākslas kritiķis un kurators. 2017. gadā izdevniecība "Neputns" laida klajā viņa pirmo grāmatu par mākslinieci Maiju Kurševu (sērijā "Studijas bibliotēka"). Monogrāfija, kas veltīta Sarmītei Māliņai, ir viņa un mākslinieces divu gadu sadarbības rezultāts.

Reizē ar monogrāfijas izdošanu galerijā "Alma" tiek atvērta Sarmītes Māliņas darbu izstāde. Tā skatāma no 18. līdz 31. septembrim.