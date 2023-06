Izdota Svena Kuzmina grāmata par Kārli Skalbi 'Skaistums un nemiers'

Izdevniecība "Dienas grāmata" sērijā "Es esmu…" laidusi klajā jaunu darbu - Svena Kuzmina romānu "Skaistums un nemiers" par latviešu dzejnieku, prozaiķi, žurnālistu un politiķi Kārli Skalbi (1879–1945).

Izdevniecības literārā redaktore Gundega Blumberga raksta: "Kad Svens Kuzmins satiekas ar Kārli Skalbi, latviešu pasaku ķēniņš vēl nav dzimis. Ir jauns cilvēks, kurš iemēģina roku rakstīšanā un alkst skaistuma un nemiera. Taču Kuzmins, ko daži jau dēvē par detaļu meistaru, Kārļa jaunajās tumšbrūnajās laka kurpēs satrūkušo auklu vietā iever no sarkana auduma nogrieztas strēmeles, un dzejnieks savos sociālisma apavos iekļaujas 1905. gada kāvos kvēlojošajā ceļā."

"Revolūcija ir ne tikai spējš pagrieziens, apvērsums, bet arī periodiska atkārtošanās. Vienus tā nomet no augstumiem, citus tajos uzsviež, un ne vienmēr droši zināms, kuri būs laimīgāki. No romantiskā laikmeta, kas spoguļojas pats savā skaistumā, tā atstāj gruvešus un lauskas. Un tikai retajam tā pārtop par iekšēju revolūciju, padarot par to, kas viņš ir, un ļaujot nest skaistumu tālāk. Svens Kuzmins izstāsta mums stāstu par šādu cilvēku — latviešu rakstnieku Kārli Skalbi," papildina Vents Zvaigzne.

Rakstnieks Svens Kuzmins (1985) ir arī etīžu teātra "Nerten" režisors un aktieris, mākslinieks, žurnāla "Rīgas Laiks" pastāvīgs autors un redaktors, raidījuma "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" veidotājs. Stāstu krājuma "Pilsētas šamaņi" (2016), kā arī romānu "Hohma" (2019) un "Dizažio" (2021) autors. 2021. gadā par romānu "Hohma" nominēts Eiropas Savienības Literatūras balvai. 2022. gadā saņēmis Latvijas Literatūras gada balva prozā par romānu "Dizažio". Kuzmina darbi tulkoti angļu, igauņu, lietuviešu, poļu un citās valodās.

Grāmatas mākslinieks – Jānis Esītis.

Kā vēstīts iepriekš, 2018. gadā izdevniecība "Dienas grāmata" sāka darbu pie jauna latviešu literatūras lielprojekta "Es esmu...". Jaunajā sērijā kopumā iecerēti 26 jauni darbi: 13 romāni un 13 monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem.