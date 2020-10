Izdots jauns kulta rakstnieka Murakami romāns

Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā japāņu rakstnieka Haruki Murakami jaunākā darba "Nogalēt Komandoru" tulkojums. Darbu no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere.

Tāpat kā Japānā, arī Latvijā grāmata izdota divos sējumos, kuri iegādājami abi kopā. Šī ir arī pirmā reize, kad latviešu lasītāji var iegādāties Murakami romāna e-grāmatu, līdz šim tas nebija iespējams.

Kā raksta izdevēji, līdzīgi ka iepriekšējos autora romānus, arī šo Haruki Murakami darbu var lasīt kā vienkāršu vēstījumu par gleznotāju, kuru pamet sieva un kurš filozofiskā mierā cenšas saprast gan to, kas noticis viņu abu dzīvē, gan to, kā dzīvot turpmāk. Taču to var lasīt arī kā filozofisku ceļojumu radoša cilvēka būtības dzīlēs: ko nozīmē māksla, iespēja radīt, kas ir radošuma dzenulis un virzītājspēks, kur slēpjas "īstā" māksla un vai tā ir vienkārši nošķirama no "neīstās"? Kā sadzīvot ar sevi un savām alkām, vai tās ir svarīgas, un kāpēc vispār cilvēks cenšas radīt?

Kā uzsver grāmatas izdevēji, Haruki Murakami vaļsirdīgi un ironiski atklājas kā radoša personība un apcer dažādus radošuma aspektus, prāto par identitāti, tai skaitā nacionālo. Šīs pārdomas, bagātinātas ar ierasto un lasītāju gaidīto misticisma devu, knapi pubertāti sasniegušu meiteņu apdziedāšanu, pārspriedumiem par personības īpatnībām un viegli atsvešināto, tomēr atklāto vēstījuma manieri zināmā mērā sabalsojas ar paša Murakami radošo darbību, te rodamas arī reminiscences par "Lielisko Getsbiju" un hipiju ziedu laikiem.

Murakami ataino mākslinieka dzīvi kā nebeidzamu radīšanas aktu, nepieciešamību izpausties, un vienlaikus – paradoksāli – tiek apcerēta noslēpuma vientulība.

"Murakami realitātei ir vairākas šķautnes: dažas – vienkāršas, citas – izsmalcinātas. Neviens cits autors nespēj tā samiksēt ikdienas dzīves, fantāzijas un ezoterikas elementus tik dīvaini valdzinošos stāstos kā Murakami," raksta "Financial Times".

Haruki Murakami ir dzimis 1949. gadā Kioto Japānā un ir spilgtākais un pazīstamākais mūsdienu japāņu rakstnieks. Viņa grāmatas tulkotas vairāk nekā 50 valodās un tiek drukātas miljonos eksemplāru. Haruki Murakami saņēmis daudzas starptautiskas literārās godalgas, tostarp Jeruzalemes balvu (2009) un Hansa Kristiana Andersena balvu (2016).