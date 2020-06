Izdots pazīstamās īru rakstnieces Sallijas Rūnijas romāns 'Normāli cilvēki'

Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā īru rakstnieces Sallijas Rūnijas (Sally Rooney) romānu "Normāli cilvēki" ("Normal People"), kas jau pārtapis arī seriālā BBC paspārnē.

Izdevēji darbu "Normāli cilvēki" (Normal people) sauc par mūsdienu pasaules jaunais kulta romānu, salīdzinot par ar Kurta Vonnegūta vai Dž. D. Selindžera darbiem. Īru rakstniecei Sallijai Rūnijai izdevies uzrunāt miljoniem lasītāju, radīt darbu, ko lasa un citē, par to diskutē, lasītāji apspriež varoņu attiecības un rīcības motīvus…

Romāna centrālie tēli – Konels un Meriana – ir pretnostatīti jau no paša sākuma. Viņš ir veiksmīgs, iederīgs un mīlēts, lai gan nāk no trūcīgas ģimenes. Konela dzīvespriecīgā un mīlošā māte Loreina ir apkopēja milzīgajā mājā, kurā dzīvo bagātā Merianas ģimene. Taču Merianas māte pret saviem bērniem izturas distancēti, meitenes brālis Alans ir vardarbīgs, bet Meriana pati – skolas "izstumtā". Zināmā mērā Meriana ir kā Holdena Kolfīlda mūsdienu dvīne, bet Konels iemieso "tos, kuri iederas" sabiedrībā.

Kā raksta izdevēji, Salija Rūnija brīnišķīgi parāda pretmetu pievilkšanos un arī ilgstošu attiecību bezcerīgumu: viens no abiem ir gatavs uz visu, lai tikai būtu "patīkams", bet otrs nekad nespēs noticēt, ka kādam viņu tiešām vajag.

Grāmata tiek raksturota kā izcili uzrakstīts romāns "par mīlestības izvairīgo dabu, par bailēm un sapņiem, ilgām un izvairību, nodevības skaudrumu un nemīlestības vairogu, aiz kura tiek paslēptas visas dzīves krāsas. Par to, ka ir cilvēki, kuriem nekad nebūs gana, un ir cilvēki, kuriem nekad nepietiks ko otram dot. Par to, ka pusaudža gadu skarbākās izvēles pēc pavisam neilga laika var izrādīties nesvarīgas. Un par to, ka izvēle tomēr ir svarīga."

Sallija Rūnija, īru rakstniece, ir divu romānu un vairāku stāstu autore. 2018. gadā viņa saņēmusi "Sunday Times/PFD" Gada jaunā autora balvu. Romāns "Normāli cilvēki" ieguvis daudzas nozīmīgas literārās godalgas, tostarp "Costa" Gada romāna balvu.

Romānu no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. Pieejama arī e-grāmata.