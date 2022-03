Izziņoti konkursa 'Zelta ābele 2021' nominanti; mūža balva Dacei Pugačai

Konkursā "Zelta ābele 2021" piedalījās 54 izdevēji ar 133 grāmatām, no kurām nominēšanai žūrija izvirzīja 40 grāmatas 8 kategorijās ­– dzeja, proza, uzziņu literatūra, dokumentālie, zinātniskie un mākslas izdevumi, grāmatas bērniem un grāmatas jaunatnei. Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā tiek piešķirta Dacei Pugačai – ilggadējai Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektorei, kas 26 darba gadus ir veltījusi grāmatniecībai.

Grāmatu atbilstību konkursa izvirzītajiem kritērijiem vērtēja žūrija 5 ekspertu sastāvā: Ieva Bečere – žūrijas priekšsēdētāja, Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore; Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece un kritiķe, LMA Mākslas zinātnes katedras docente; Gita Treice – grāmatu ilustratore, gleznotāja; Arta Ozola-Jaunarāja – grāmatu ilustratore, stājgrafiķe un Ivs Zenne – LMA docents, grafiskais dizainers. Žūrija vērtēja iesniegto grāmatu dizaina koncepciju, tā atbilstību saturam, maketu, papīra izvēli un poligrāfisko izpildījumu.

Konkursa noslēguma ceremonija notiks 11. aprīlī. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur tiks paziņoti 8 konkursa laureāti, nosaukts balvas Gada mākslinieks ieguvējs, pasniegtas žūrijas specbalvas un pasniegta balva par Mūža ieguldījumu grāmatniecībā.

Konkursa organizatori aicina lasītājus iepazīt nominētās grāmatas.

No 11.-13. martam tās būs apskatāmas "Latvijas Grāmatu izstādē 2022", Ķīpsalā. 14. martā portālā "LSM.lv" sāksies lasītāju balsojums par 2021. gada skaistāko grāmatu un noslēgsies 7. aprīlī. No 16. marta grāmatas varēs apskatīt Rīgas centrālajā bibliotēkā un visa gada garumā arī bibliotēkas 9 filiālēs. No 22. marta tās interaktīvā stendā varēs izšķirstīt Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja 3. stāva foajē. 21. aprīlī grāmatas būs skatāmas Siguldas Devonā, kas ir pirmais nominēto grāmatu pieturas punkts tūrē pa Latvijas kultūras centriem.

Grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2021" nominācijām izvirzītās grāmatas

Dokumentālie izdevumi

• Autoru kolektīvs. Barikādēm – 30. Konference X stunda. Mākslinieki – Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Autoru kolektīvs. A Description of Our Homeland. Krišjānis Barons and other latvians.

Dizains – Dizaina studija "Overpriced"; Ilustrācijas – Ieva Krūmiņa; Tipogrāfija – Livonia Print; Izdevējs – Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"

• Finns Skorderuds. Nemiers. Dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā / "Kolektīvs"; Ilustrācijas – Ernests Kļaviņš; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Valodu māja

• Zane Ozoliņa, Inga Puriņa. Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem. Cilvēkstāsti. The Compass аlways Points North. Human interest stories. Компас всегда указывает на cевер. Человеческие истории. Māksliniece – Tatjana Raičiņeca; Tipogrāfija – Veiters; Izdevējs – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

• Kaspars Aleksandrs Irbe, Ineta Lipša. Slēptā dzīve. Homoseksuāļa dienasgrāmata 1927-1949. Mākslinieks – Aleksejs Muraško; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Ascendum

Dzeja

• Ieva Rupenheite. palaidiet sievieti. Mākslinieks – Jānis Murovskis; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Žebers. Ceļš pie patērētāja. Mākslinieks – Andris Breže; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Elīna Vendija Rībena. SUURSNA. Māksliniece – Karlīna Marta Zvirbule; Ilustratore – Elīna Vendija Rībena; Tipogrāfija – autordarbs; Izdevējs – četrdesmit grādi

• Jeļena Glazova. Naivums. Mākslinieks – Kirils Kirasirovs; Tipogrāfija – Adverts; Izdevējs – Valters Dakša

• Juris Kronbergs. Debesīs Dievs bīda mēbeles. Mākslinieks – Jānis Esītis; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Dienas Grāmata

Grāmatas bērniem

• Arnolds Auziņš. Triks un čiks. Dizains – Artis Briedis; Ilustrācijas – Ūna Laukmane; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Liels un mazs

• Signe Viška. Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu. Māklsinieks – Artis Briedis; Ilustratore – Elīna Brasliņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Liels un mazs

• Juris Zvirgzdiņš. Rijīgā čūska un gudrā pele. Māksliniece – Vivianna Maria Stanislavska; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Pētergailis

• Evija Gulbe. Zaķēns, kuram nebija vārdu. Māksliniece – Anete Bajāre-Babčuka; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Apgāds Zvaigzne ABC

• Andra Manfelde. Uzzīmē baltu lietu. Dizains – Anna Aizsilniece; Ilustrācijas – Neonilla Medvedeva; Datorgrafika – Raivis Salmiņš; Fotogrāfijas – Raimo Lielbriedis; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Aminori

Grāmatas jauniešiem

• Žaks Frīnss. Sestklasnieki neraud. Dizains – Ūna Laukmane; Ilustrācijas – Edmunds Jansons; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Liels un mazs

• Autoru kolektīvs. Netikumīgie. Mākslinieks – Aleksejs Muraško; Ilustrācijas – Pauls Rietums, Agate Lielpētere, Liāna Mihailova un Sanita Adoviča; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Liels un mazs

• Petra Posterte. Gads, kad ieradās bites. Māksliniece – Aleksandra Runde; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Jāņa Rozes apgāds

• Juhani Pitseps. Ir mēness zelta kuģis. Māksliniece – Gundega Muzikante; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Jāņa Rozes apgāds

• Lote Vilma Vītiņa. Ūdenstornis. Dizains – Artis Briedis; Ilutsrācijas – Lote Vilma Vītiņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Liels un mazs

Mākslas izdevumi

• Zanda Puče, Armands Andže. Aa fluvius. Zudušo upi meklējot. Aa fluvius. In Search of the Lost River. Mākslinieks – Alise Štrause; Fotogrāfijas – Zanda Puče, Armands Andže; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Baltic Analog Lab

• Kristiāna Ābele. Voldemārs Zeltiņš. Mākslinieks – Armands Zelčs. Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Una Taal, Kristīne Kutuzova. Ziemeļmeitas kods. Dizains – (brālus Y) Ivo Grundulis; Ilustrācijas – Zane Veldre-Meņģele; Fotogrāfijas – Una Taal; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Her Northern Roots

• Sastādītājas Inese Baranovska, Rūta Rinka. Madernieka stils. Mākslinieks – Mārtiņš Ratniks; Fotogrāfijas – Normunds Brasliņš, Ansis Starks; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

• Leonīgs Tugaļevs. Leonīgs Tugaļevs. Mākslinieks – Leonīds Tugaļevs; Fotogrāfijas – Leonīds Tugaļevs; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Leonīgs Tugaļevs

Proza

• Viktors Freibergs. Viktora otrā grāmata. Mākslinieks – Aleksandrs Busse; Fotogrāfijas – Agnese Zeltiņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Ekrāns

• Kristīne Želve. Grosvaldi. Māksliniece – Anta Pence; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Autoru kolektīvs. Tas nav domāts tev. Tas domāts ēkai. It's not for you. It's for the building. Mākslinieks – Aleksejs Muraško; Ilustrācijas – Ivars Veinbergs; Tipogrāija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – NRJA

• Petra Derkins, Aivars Eipurs. Latvija – tik un tā. It`s Latvia – anyway. Mākslinieks – Andris Lamsters; Dizains – Jānis Sipjagins; Ilustrācijas – Petra Derkins; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Madris

• Elīna Kokareviča. Rēgi. Dizains – Evija Štelpa, Ilze Kalnbērziņa-Prā / "Kolektīvs"; Ilustrācijas – Līva Pakalne-Fanelli; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Valodu māja

Uzziņu literatūra

• Deniss Ščeulovs, Nīks Plēgmans. Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Māksliniece – Paula Lore; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – RTU Izdevniecība

• Anete Ušča, Liāna Ivete Beņķe. Baltic Stories. Mākslinieks – Aleksejs Muraško; Fotogrāfijas – autoru kolektīvs; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Urban Institute, Culture Crab

• Anna Eižvertiņa. Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas mākslas teorija. Mākslinieks – Armands Zelčs; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Sastādītājs Artis Ostups. Manifests. Mākslinieks – Armands Zelčs; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Neputns

• Latviešu valodas aģentūra. Mans latviskākais vārds. Dizains – Estere Betija Grāvere; Ilustrācijas – Lote Vilma Vītiņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latviešu valodas aģentūra

Zinātniskā literatūra

• Sastādītājas Ieva Kalnača, Māra Lāce. Rihards Zariņš. 1869 – 1939. Ko Latvijas meži šalc. What Latvia's Forests are Whispering. Mākslinieks – Mārtiņš Ratniks; Fotogrāfijas – Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš, Valters Lācis; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

• Autoru kolektīvs. Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583-1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekonstrukcija. Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583-1621). History and Recontruction of the Collection. Māksliniece – Anete Krūmiņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Renāte Blumberga. Lībiešu tautas nama vēsture. No ieceres līdz atklāšanai. Māksliniece – Zane Ernštreite; Attēlu apstrāde – Jānis Veiss; Tipogrāfija – Dardedze hologrāfija; Izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

• Valdis Segliņš. Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas.

Māksliniece – Baiba Lazdiņa; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

• Elvīra Šimfa. Kanta antropoloģija. Mākslinieks – Aleksejs Muraško; Tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds