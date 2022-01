Kādam būtu jābūt dāmu romānam. Par Annas Auziņas darbu 'Mājoklis. Terēzes dienasgrāmata'

"Internetā atrastas dienasgrāmatas" formā veidotā romāna teksti nav gari un ir datēti, dažreiz nez kāpēc arī ar virsrakstiem, kas it kā ir divas atšķirīgas formas – digitālā un drukātā, sakārtotā. Nav izprotama šāda vēlme piedēvēt dienasgrāmatu kādam anonīmam autoram internetā, jo tas tāpat neizskatās pēc bloga. Iespējams, doma bija: to varēja būt uzrakstījusi ikviena mūsdienu sieviete. Taču ir stipras šaubas, vai Terēze, kuras pieaugšanas un baudu pasauli iepazīstam, kuras orgasmu mehānismu un uzbudinājuma algoritmu neviļus ieraugām, neiegūst arī ārkārtīgi individuālus vaibstus ar to vien, ka atļaujas rakstīt to, ko viņa raksta. Viņai ir bijuši vairāki visai vizualizējami mīļākie, tad mīļotais vīrs, dzimst bērni, ir sarežģītas attiecības ar mammu un mīlīgāka saskarsme ar tēvu. Tiesa, šķiet, tikai vienā vai divās vietās parādās ziņa par to, ka Terēze strādā pie reklāmas projektiem un viņai ir kolēģi. Mazāk atklātas attiecības ar māsām. Šis tas pateikts par to, ka viņai ir mākslas izglītība un viņa glezno. Viņa ir katoliete, taču visvairāk viņai nepatīk gavēnis un viņa mulst par baznīcas attieksmi pret prezervatīviem. Viņa pārdzīvo, ja nākas lietot avārijas kontracepciju.

Pēc izlasīšanas, domāju, katrs nedaudz redz šo Terēzi, ir grūti viņu vairs neredzēt, lai gan pilnvērtīga un romānam ierasta aina neveidojas. Tas ir dzejnieces rakstīts romāns, tam ir savas likumības (fragmentārisms, kāpinājums, ritma maiņas, atkārtojumi un atgriešanās), kuras nāksies pārvarēt lasītājiem.

Kas ir Terēze bez seksa? Domājams, nekas. Viņas arī nebūtu bez seksa, tāpat kā jebkura no mums. Terēzei ir visas iespējas kļūt par mūsdienu feminisma simbolu latviešu literatūrā, jo, it kā lai izvairītos no sevis objektivizēšanas, vēstītāja objektivizē savu ķermeni pati, turklāt līdz zemādas līmenim, līdz savu sajūtu un vajadzību pakāpei, jo pirms zināma, izšķiroša brīža neviens nav atcēlis dzīvošanu.

Ķecerīga doma: ja "Mājoklis" ir romāns par sievieti, tad kāpēc tas nevarētu būt jaunā laika "dāmu romāns", kas kaut ko arī atklāj un iemāca, nevis atražo stereotipus? Pamats ir tradicionāls un labs, atšķirsies tikai līdzekļi: Terēzes samērā īsā jaunība līdz precībām ar vīru paiet attiecību un seksa/tuvības iepazīšanas režīmā, viņa tiekas ar puišiem, kļūdās un bauda, bauda un atkal kļūdās, kamēr satiek savu pavisam parasto princi un ne mazāk kaislīgi sapņo par bērniem. Viņa taču ir jauno laiku progresīvā Māte Terēze, kas arī saviem bērniem dod vārdus no Bībeles (Gabriels, Estere, Rafaels).