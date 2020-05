Laligaidas – lasītāji par Latvijas Literatūras gada balvai nominētajām grāmatām

View this post on Instagram

Lasītājs pirmo reizi mūžā atver romānu "Ja reiz ziemas naktī ceļinieks". Un tāpat, kā romāna galvenais varonis, pirmo reizi mūžā izkāpj vilciena stacijā, vietā, kura šķietami atsauc atmiņā sen zaudētus laikus un vietas, radot ilūziju, ka šajā stacijā pavadīta teju vesela mūžība. Šāda manipulācija rada nepareizu īstenības uztveri, liekot domāt, ka ir iespējams nodzēst notikumu sekas un restaurēt to sākotnējo stāvokli. Taču nav. Tā ir tikai spēle, kuras noteikumi paredz, ka lapu pa lapai sekosi līdzi autora vārdu simfonijai, kas ievelk sevī kā lielveikala virpuļdurvis, no kurām nav izejas. Pēkšņi pašā interesantākajā vietā romāns apraujas. Kā reizēm apraujas rokas stiepiens pretī no papīra tik tikko izlobītai konfektei. Un viss, ko vari darīt, ir doties līdzi Lasītājam romāna turpinājuma meklējumos, ticot, ka viņš to atradīs. Italo Kalvīno radījis neaprakstāmi lielisku literatūras labirintu, kuru baudāmu padarījis neapšaubāmi talantīgās tulkotājas Daces Meieres pieskāriens, kas, lai arī šķietami maigs, nevienā brīdi neļauj atslābt un atrauties no detaļu pārpilnības, kas caurvij visus grāmatā iesāktos romānus, kuri joprojām meklē savus turpinājumus. 📌Vairāk par grāmatu vari lasīt blogā, saiti uz to atradīsi profilā! Vai arī pārlūkprogrammas adreses laukā raksti: austra.lv #laligaidas

A post shared by Austra|Arta Brice 🕊 (@iamaustra) on Apr 17, 2020 at 2:40am PDT