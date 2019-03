Latvijas delegācija devusies uz Londonas grāmatu tirgu

Laikā no 12. līdz 14. martam norisināsies Londonas grāmatu tirgus (The London Book Fair), kurā sesto gadu pēc kārtas ar nacionālo stendu tiks pārstāvēta arī Latvijas literatūras nozare, portālu "Delfi" informē "latvianliterature.lv".

Latvijas delegāciju Londonā veidos pārstāvji no platformas "Latvian Literature", Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), izdevniecībām "Jāņa Rozes apgāds", "Pētergailis" un "Liels un mazs", kā arī tipogrāfijām "Dardedze", "Jelgavas tipogrāfija" un "Veiters". Uz Londonu devušies arī žurnālisti no Latvijas Radio un portāla "Delfi".

Latvijas programma Lielbritānijā tiks atklāta 11. martā ar pieņemšanu Daugavas Vanagu fonda kultūras centrā. Pieņemšanā uzstāsies Lielbritānijas un Latvijas (Ausma Perons, Elvīra Bloma, Lauris Veips un Raimonds Ķirķis) dzejnieki, kuri tikko piedalījās atdzejas darbnīcā, kas sadarbībā ar Britu padomi Lielbritānijā tika organizēta Rīgā.

Londonas grāmatu tirgū 12. martā pulksten 11.30 norisināsies seminārs "Uzlecošās zvaigznes: bērnu autori un ilustratori no Baltijas", kurā piedalīsies starptautiski atzītā grāmatu ilustratore Elīna Brasliņa. 13. martā pulksten 14.30 notiks seminārs "Sievietes izdevējdarbībā: viedokļi no Baltijas un Lielbritānijas", kurā piedalīsies izdevniecības "Zvaigznes ABC" vadītāja Vija Kilbloka. 13. martā pulksten 17.00 visu trīs Baltijas valstu stendos norisināsies pieņemšana. 14. martā pulksten 13.00 tiek organizēts seminārs "Literatūra tulkojumā: Baltijas grāmatas Lielbritānijā", kurā diskutēs Lielbritānijas izdevēji, kas izdevuši Baltijas literatūras tulkojumus angļu valodā.

Latvijas nacionālajā stendā (5D135c), kura uzbūvi nodrošina LIAA, tiks turpinātas literatūras eksporta kampaņas #iamintrovert aktivitātes. Šogad apmeklētājiem tiks sniegta iespēja atpūtināt ausis no tirgus trokšņa kosmiskās noskaņās veidotajā klusuma telpā ar pilnīgu skaņas izolāciju, kam dots nosaukums "The Silent Space".

Jau vēstīts, ka pagājušajā gadā Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju bija Londonas grāmatu tirgus viesu valstis, kas bija viens no Latvijas simtgades svinību nozīmīgākajiem starptautiskajiem notikumiem. Mērķis dalībai tirgū ir attīstīt Latvijas literatūras nozares eksportu Lielbritānijā un citās pasaules valstīs. Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū nodrošina platforma "Latvian Literature" ar LIAA un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.

Pēc dalības Londonas grāmatu tirgū Latvija laikā no 21. līdz 24. martam ar nacionālo stendu tiks pārstāvēta Leipcigas grāmatu tirgū (Leipziger Buchmesse), kura ietvaros norisināsies arī dzejnieka Arvja Vigula grāmatas prezentācija. No 1. līdz 4. aprīlim Latvija ar nacionālo stendu piedalīsies arī Boloņas Bērnu grāmatu tirgū (La fiera del libro per ragazzi).