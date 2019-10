Nobela prēmija literatūrā piešķirta Olgai Tokarčukai un Pēteram Handkem

Nobela prēmiju literatūrā šogad saņēmuši divi autori – poļu rakstniece Olga Tokarčuka, kā arī austriešu rakstnieks Pēters Hendke. Šogad piešķirtas divas prēmijas, jo pērn seksuālās uzmākšanās skandāla dēļ uzvarētājs netika izvēlēts.

Olga Tokarčuka 2018. gadā saņēma Bukera starptautisko balvu par savu darbu "Flights". Nobela prēmija literatūrā viņai piešķirta par "tēlainu stāstījumu, kas ar enciklopēdisku kaislību rāda robežu šķērsošanu kā dzīvesveidu".

Olga Tokarčuka (1962) tiek dēvēta par vienu no spilgtākajām un veiksmīgākajām savas paaudzes rakstniecēm, kura divas reizes saņēmusi “Nike” balvu (Nagroda Literacka Nike), kas ir augstākās apbalvojums poļu literatūrā, kā arī vairākus starptautiskus apbalvojumus. Tokarčuka ir sarakstījusi astoņus romānus un divus noveļu krājumus.

Handkem balvas pamatojumā teikts, ka tā piešķirta par "ietekmīgu darbu, kas ar lingvistisku atjautību pēta cilvēciskās pieredzes specifiku un perifēriju".

Pēters Handke (1942) ir austriešu rakstnieks, dramaturgs un tulkotājs, kurš tiek izdots jau kopš 60. gadiem. Autors līdz šim saņēmis virkni literāro apbalvojumu, tai skaitā Franca Kafkas balvu 2009. gadā, starptautisko Ibsena balvu 2014. gadā un daudzas citu. Hande vairākkārt sadarbojies ar pazīstamo vācu kinorežisoru un Eiropas kino akadēmijas prezidentu Vimu Vendersu.

Handke pamatīgu kritiku izpelnījās, kad 2006. gadā uzstājās kara noziegumos apsūdzētā bijušā Dienvidslāvijas prezidenta Slobodana Miloševiča bērēs. Pēc saņemtās kritikas Handke atteicās no tajā pašā gadā viņam piešķirtās Heines prēmijas.

.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB