Pamācība dzejas leģendas radīšanā. Baklāne par Montas Kromas kolektīvo monogrāfiju

2022. gada nogalē Latvijas dzejas, literatūrzinātnes un kultūras vēstures interesentus iepriecinājusi vēl viena lieliska grāmata – divpadsmit autoru kolektīvā monogrāfija Monta Kroma: dzeja un refleksija literatūrzinātnieku Kārļa Vērdiņa, Jāņa Ozoliņa un Arta Ostupa redakcijā. Grāmata papildina raženo pēdējā laikā iznākušo ar humanitārajām zinātnēm saistīto pētniecisko un māksliniecisko grāmatu klāstu, kas aktualizē un pārvērtē Latvijas kultūrai nozīmīgas personības un procesus.

To vidū ir gan universitāšu un institūtu izdoti zinātnisko rakstu krājumi, kas tapuši tradicionāla un konservatīva akadēmiskās pētniecības procesa gaitā, gan izdevniecības "Neputns" izlolotie krāšņie un bagātīgi ilustrētie izdevumi, gan neparastāku projektu rezultāti – kā izdevniecībā "Dienas Grāmata" veidotā rakstniekiem veltītā romānu un monogrāfiju sērija "Es esmu".

Jau vairākus gadus īpaši pamanāmi bijuši LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevumi, un ir prieks, ka pārliecinošāk humanitāro zinātņu pētniecības laukā sevi piesaka arī institūta kaimiņi Gaismas pilī – Latvijas Nacionālā bibliotēka, kura jaunā kvalitātē atjaunojusi LNB Zinātniskos rakstus un turpina veidot ar zinātniskiem komentāriem papildinātus izstāžu un kolekciju katalogus.

Foto: Aleksejs Muraško

Grāmata "Monta Kroma: dzeja un refleksija" ne vien apliecina, ka akadēmiska humanitāro zinātņu pētniecība Latvijā notiek, bet rāda, ka šis process ir mērķtiecīgs, profesionāls, aizrautīgs, radošs, vērsts uz akadēmiskā diskursa popularizēšanu un demokratizāciju. No vienas puses, grāmata ir tradicionāla akadēmiska procesa rezultāts – rakstu kolekcija, kas tapusi uz 2019. gadā noritējušas Kromas 100 gadu jubilejas konferences materiālu pamata; no otras puses, pati konference nebija parasta – tā bija daļa no literatūras un filozofijas žurnāla "Punctum" rīkotā festivāla "Monta. Tu. Monta. Es", kura apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt lasījumus, grāmatu atvēršanas pasākumus un iespaidīgu dzejas koncertu Rīgas cirkā.

Akadēmiski mākslinieciskas sinerģijas noskaņas valdīja arī "Monta Kroma: dzeja un refleksija" atklāšanas pasākumā, kuru bagātināja grupas "Sigma" koncerts un kokteiļi, kas bija sajaukti pēc Kromas dzejoļu motīviem. Ja pirms Kromas festivāla dzejniece daudziem bija nepazīstama, tad pašlaik, pateicoties Kromas festivāla veidotāju pūliņiem kļuvusi leģendāra.