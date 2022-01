Siguldā būs literāra tikšanās ar Kārli Vērdiņu un Jāni Ozoliņu

26. janvārī, trešdien, plkst. 18.00 Siguldas Jaunajā pilī un tiešsaistē Siguldas Devona "Facebook" lapā notiks trešā tikšanās reize sarunu ciklā "[Ie]nāc literatūrā". Šoreiz Guntars Godiņš uz sarunu aicinājis dzejnieku, literatūrzinātnieku un šī gada Normunda Naumaņa Gada balvas mākslas kritikā ieguvēju Kārli Vērdiņu un kultūras pētnieku, mūziķi Jāni Ozoliņu.

Sarunas gaitā dzirdēsim gan par viesu radošajiem projektiem, gan akadēmisko izglītību literatūrzinātnes jomā Latvijā un ASV. Pasākumā skanēs Kārļa Vērdiņa jaunākie dzejoļi un Jāņa Ozoliņa mūzika.

Kārlis Vērdiņš ir dzejnieks, atdzejotājs un literatūrzinātnieks. Autors sešiem pieaugušo dzejoļu krājumiem, kā arī trīs dzejas krājumiem bērniem. Vairāku literāru apbalvojumu laureāts, tostarp – trīskārtējs Latvijas Literatūras gada balvas saņēmējs. Bijis literatūras žurnāla "Latvju Teksti" redaktors, sastādījis un rediģējis dzejas krājumus u.c. Pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Kopš 2016. gada studē salīdzinošās literatūras doktorantūrā Vašingtona Universitātē Sentluisā. Dzeja tulkota daudzās valodās. Sadarbojies ar dažādiem latviešu komponistiem un mūziķiem, rakstot libretus un dziesmu tekstus. Atdzejojis Eiropas un Amerikas autoru dzeju, tulkojis arī Latvijas krievu autoru darbus.

Jānis Ozoliņš ir kultūras pētnieks un mūziķis. Bijis žurnāla "Latvju Teksti" galvenais redaktors. Kopš 2013. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks. Kopš 2021. gada Latvijas Mākslas akadēmijas docents. 2020. gadā Latvijas Universitātē ieguvis doktora grādu literatūrzinātnē. Literatūrpētnieciskās intereses saistītas ar stāstījuma teoriju, prozas retoriku, dzimtes studiju problemātikas un maskulinitātes izpētes jautājumiem. Sastādījis Andras Neiburgas daiļradei veltītu rakstu krājumu (2018). Kopš 2005. gada grupas "Sigma" komponists un solists, kopā ar grupu ierakstījis divus albumus, 2022. gadā paredzēts izdot trešo grupas albumu.

Sarunu cikls “[Ie]nāc literatūrā” notiek katra mēneša vienā no trešdienām Siguldas Jaunajā pilī plkst. 18.00. To vada tulkotājs un dzejnieks Guntars Godiņš, uz sarunu aicinot dzejniekus, rakstniekus, tulkotājus no Latvijas un citām valstīm. Sarunu cikls tiek filmēts un pārraidīts tiešsaistē Siguldas Devona "Facebook" lapā.