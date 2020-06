Apmeklētājiem atkal būs atvērta Stūra māja

Līdz ar Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mīkstināšanu, apmeklētājus atsāks uzņemt Latvijas Okupācijas muzejs un būs pieejama ekspozīcijā bijušajā Valsts Drošības komitejas ēkā jeb Stūra mājā, Brīvības ielā 61.

No 12. jūnija apmeklētājiem tiks atvērtas abas Latvijas Okupācijas muzeja darbības vietas — pagaidu ekspozīcija Raiņa bulvārī 7 un "Izstāde Čekas vēsture Latvijā" Stūra mājā.

Okupācijas muzejs, solidarizējoties ar sabiedrības locekļiem, uz laiku ir samazinājis ekskursijas cenu. Ekskursijas būs pieejamas grupām, kurās ir ne vairāk kā pieci cilvēki.

Ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus, bijušajā LPSR Valsts Drošības komitejas jeb čekas galvenajā ēkā Rīgā, tāpat kā iepriekš, būs iespēja apskatīt izstādi par čekas darbību un mazās grupās kopā ar gidu izstaigāt ēkas pagrabu, pagalmu un kameras.

"Izstāde Čekas vēsture Latvijā" strādās no otrdienas līdz sestdienai, no pulksten 11.00 līdz 15.00. Angļu valodā ekskursijas notiks pulksten 11.00, 12.00, 13.00 un 14.00, bet latviešu valodā pulksten 11.30, 12.30, 13.30. Ja grupā pulcēsies individuālie apmeklētāji, tad ekskursijā varēs piedalīties trīs cilvēki. Ja apmeklētāji būs no vienas mājsaimniecības, tad cilvēku skaits var būt līdz pieci.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, biļetēm ir noteikta atlaide. Interneta veikalā tā parādīsies, noklikšķinot uz bultiņu pa labi no regulārās biļešu cenas. Vismaz līdz jūnija beigām biļetes varēs nopirkt par 6 eiro — pieaugušajam un 3 eiro — studentiem. Vienas mājsaimniecības locekļi varēs iegādāties kopēju "ģimenes biļeti" par 12 eiro.

Savukārt apmeklētāji, kas ārkārtas situācijā var atļauties un vēlas atbalstīt muzeja darbu, būs aicināti iegādāties "atbalstītāja biļeti" 12, 20 vai 50 eiro vērtībā. Tā vienlaikus būs samaksa par pakalpojumu un arī finansiāls pabalsts izstādes darbībai.

Jau ziņots, ka Latvijā ārkārtējā situācija tika izziņota šā gada 12. martā, ieviešot dažādus ierobežojumu, tai skaitā slēdzot visas publiskās kultūras institūcijas, arī muzejus utt.