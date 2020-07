Ar saukli 'Ne – noteiktība' šoruden notiks Liepājas Mākslas forums

Piesakot sevi ar šim brīdim tik aktuālu tēmu – "Ne – noteiktība", šogad, no 25. līdz 27. septembrim, jau sesto reizi Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" rīko mūsdienu mākslas festivālu "Liepājas Mākslas forums".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā portālu "Delfi" informē rīkotāji, programmā līdzās desmit dažādiem, spilgtiem mākslas notikumiem iekļauta arī Lizbetas Gruvezas dejas performances pasaules pirmizrāde, kas pasūtīta sadarbībā ar tādiem Eiropas kultūras grandiem kā Aviņonas teātra festivāls, Ženēvas Laikmetīgās dejas asociācija, Karaliskais Flāmu teātris un citām nozīmīgām Eiropas kultūras organizācijām.

"Šajos neparastajos laikos nāk prātā slavenā amerikāņu profesora, matemātiķa Džona Alensa Polosa (John Allen Paulos) teiktais: "Vienīgā noteiktība šai dzīvē ir nenoteiktība". Šie pravietiskie vārdi pandēmijas apstākļos skan īpaši patiesi un ne – noteiktība kļūst par mūsdienu mākslas festivāla "Liepājas Mākslas forums" pielāgotās programmas "pamatkārtu," iepazīstinot ar foruma programmas filozofiju, stāsta festivāla mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

"Mākslinieki un viņu darbi ir sabiedrības gara un dvēseles antenas, kas uztver, pārraida un tulko notiekošo jaunās mākslinieciskās formās. Mākslinieki šai festivālā aicina domāt ekoloģiski, sociāli atbildīgi, viņi skar mums visiem aktuālas tēmas — vientulības neiespējamība, kolektīvā sadarbība, līdzās pastāvēšanas dažādās formas, utopija - distopija, solidaritāte un empātija. Viņu darbi ir spēcīgi savā saturā un formā, ekstravaganti un kaleidopiski," turpina Bartkeviča.

Liepājas Mākslas foruma programmā tiks piedāvāti 11 dažādus notikumi – dejas izrādes, mākslas izstādi, dzejas diskotēku, radošu darbnīcu jauniešiem, diskusiju, avangarda kamermūzikas koncertu, filmu vakaru, teātra izrādi bērniem un vecākiem, kā arī neparastu multimediālu koncertu.

Šogad foruma programma veidota īpaši pieejama un demokrātiska – seši no 11 unikālajiem pasākumiem pieejami bez ieejas maksas, veicot iepriekšēju rezervāciju. Tāpat mazās formas pasākumiem veidoti vairāki seansi, lai tie būtu pieejami plašākam auditorijas lokam ― bērnu izrāde "Kaka un pavasaris" skatāma divas reizes, Liepājas Universitātes aktieru kursa studenti jaunradītajā izrādē-pastaigā "Upe" aicinās doties četras reizes, bet Palestīnas filmu vakars sadalīts divos atšķirīgos seansos un notiks liepājnieku iecienītajā tikšanās vietā – kultūras namā "Wiktorija".

Sesto "Liepājas Mākslas forumu" atklās pasaules pirmizrāde deju izrādei "Klavieres dejo Debisī", kas tapusi sadarbībā ar Aviņonas teātra festivālu, Klaras festivālu, Ženēvas Laikmetīgās dejas asociāciju, Karalisko Flāmu teātri, Freiburgas teātri un citām nozīmīgām Eiropas kultūras organizācijām. Dejas un mūzikas performancē festivāla apmeklētāju jau novērtētā horeogrāfe un māksliniece Lizbeta Gruveza (Lisbeth Gruwez) veidos fizisku dialogu ar franču izcelsmes pianisti Klēru Ševaljē (Claire Chevallier). Vijoties starp noteikumiem un lomām, abas dāmas meklēs telpu starp notīm franču komponista Kloda Debisī (Claude Debussy) skaņdarbos.

Otrās dienas centrālais notikums būs avangarda kamermūzikas koncerts "Transformeri. No Reiha līdz "Radiohead"". Tā būs tosta uzsaukšana mūzikas un izpildītājmākslas karnevāliskumam, ekstravagancei un kaleidoskopiskumam. Šajā koncertpogrammā mūziķi ― nepieradinātais pašmāju pianists un profesors Juris Žvikovs un vieni no spožākajiem un progresīvākajiem Latvijas jaunās paaudzes situminstrumentālistiem Elvijs Endelis un Mikus Bāliņš ― parādīsies kā sava veida "multi-tasking supermeni" – skatāmi no visām pusēm un lenķiem, redzami visā mūsdienu izpildītājmākslinieku daudzveidībā.

Mākslas forumu svētdien, 27. septembrī, noslēgs multimediāls koncertuzvedums "Galaktiskais ceļojums ar Štokhauzenu". 20. gadsimta spilgto vācu komponistu un inovatoru Karlheincu Štokhauzenu interpretēs amerikāņu izcelsmes trombonists Tomass Mūrs (Thomas R. Moore) un nīderlandiešu video mākslinieks Klāss Verpūsts (Klaas Verpoest). Koncerts būs iespēja vienlaikus dzirdēt divus Štokhauzena šedevrus – "Signale zur Invasion" (1992) un "Octophonie" (1991).

Gaidot un ieskandinot sesto Liepājas Mākslas forumu, 25. jūlijā skvērā pie koncertzāles "Lielais dzintars" ikviens liepājnieks un pilsētas viesis aicināts uz īpašu, iekļaujošu dejas izrādi "Labrys", kurā skatītāji vienlaikus būs gan vērotāji, gan arī radītāji. Dejas labirints pieejams bez ieejas maksas, iepriekš reģistrējot dalību un vēlamo vietu skaitu šeit.

Biļetes uz "Liepājas Mākslas foruma" notikumiem jau pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Pilna festivāla programma atrodama koncertzāles "Lielais dzintars" mājaslapā.