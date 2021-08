Arhitektūras nedēļu turpina diskusija par labas arhitektūras pamatvērtībām

Trešdien, 25. augustā, pulksten 17, norisināsies atvērta diskusija par arhitektūru "Vai kopā būšana ir labas arhitektūras pamatvērtība?".

Kā atgādina Arhitekūras nedēļas rīkotāji, Eiropas Savienības iniciatīvas "Jaunais Eiropas Bauhaus" devīze ir "pievilcīgi, ilgtspējīgi, kopā", kas izvirza kopā būšanu kā vienu no mūsdienu būtiskākajām vērtībām un darbības principiem. To visai izteikti ir akcentējusi arī pašreizējā pandēmija. Lai gan visa pasaule pavadīja lielu daļu sava laika esot izolēti, visiem kļuva skaidrs, ka tikai esot kopā mēs būsim spējīgi virzīties uz labāku nākotni. Tāpēc, vēl izteiktāk kā iepriekš, arī arhitektiem ir nepieciešams domāt par to, kā viņu darbs veicina cilvēku un sabiedrības kopā būšanu.

Diskusijā piedalīsies Atlases žūrijas pārstāvji, arhitekti Ilze Liepiņa, Evelīna Ozola un Oskars Vāvere, kā arī režisors Uģis Olte. Veicot iepriekšēju reģistrāciju, diskusiju būs iespējams apmeklēt klātienē, Latvijas Arhitektu savienības telpās, Torņa ielā 11. Interesentiem būs iespēja diskusiju vērot arī tiešsaistē. Plašāka informācija, reģistrācija, kā arī diskusijas tiešraide atrodama šeit.

Jau ziņots, ka Arhitektūras nedēļa sākās ar izstādes atklāšanu pilsētvidē - "JCDecaux" izvietotajos reklāmas stendos ir iespējams aplūkot "Latvijas Arhitektūras gada balvai 2021" nominantos darbus.

Atgādinām, ka piektdien, 27. augustā, pulksten 14, Latvijas Arhitektūras gada balvas 2021 ceremonijas dienu ievadīs arhitektūras profesionāļu atvērtās lekcijas, kas norisināsies Latvijas Arhitektu savienības telpās un būs pieejamas ikvienam interesentam, gan klātienē, gan virtuāli. Lekcijās Fināla žūrijas pārstāvji, arhitekti Fensanta Nieto (Fuensanta Nieto) un Stīns Enriko Andersens (Steen Enrico Andersen), kā arī arhitekte un žurnāliste Ieva Zībarte, stāstīs par dažādām, mūsdienu arhitektūrai svarīgām tēmām. Plašāka informācija, reģistrācija, kā arī lekciju tiešraide šeit.



Arhitektūras nedēļas pasākumu sēriju noslēgs Latvijas Arhitektūras gada balvas 2021 svinīgā apbalvošanas ceremonija, kas notiks 27. augustā, pulksten 19, Latvijas Arhitektūras gada balvu 2020 saņēmušajā kultūrvietā "Hanzas perons". Ceremonijas laikā tiks paziņots, kuri ir tie objekti un procesi, kas saņēmuši augstākos apbalvojumus Latvijas arhitektūrā.

Savu favorītu no nominētajiem darbiem iespējams izvēlēties šeit.

Ceremoniju būs iespējams apmeklēt klātienē, gan arī vērot tiešsaistē.

Laureātus izvēlēsies LAGB 2021 Fināla žūrija, kuras sastāvā ir arhitektu biroja "Nieto Sobejano Arquitectos" līdzdibinātāja un Universidad Europea de Madrid pasniedzēja Fensanta Nieto (Fuensanta Nieto); arhitektu biroja "NERBAU.com" arhitekts un partneris Laurīns Avīžus (Laurynas Avyžius); Arhitektu biroja "ARHITEKT MUST" līdzdibinātājs un arhitekts Ots Alvers (Ott Alver), kura izstrādātais Suure-Jaani Health Centre 2021. gadā ticis nominēts prestižajai Mies van der Rohe balvai; internacionālā arhitektu biroja "PLH Architects" vadītājs Stīns Enriko Andersens (Steen Enrico Andersen), kurš bijis atbildīgs par vairākiem Apvienoto Nāciju un Pasaules Veselības Organizācijas projektiem Kopenhāgenā, Ženēvā un Ņujorkā, kā arī LAGB 2021 Atlases žūrijas priekšsēdētājs un "ARHIS arhitekti" biroja arhitekts Andris Kronbergs, kurš pagājušajā gadā saņēma Latvijas Arhitektūras lielo gada balvu par Ēku rekonstrukciju Miesnieku ielā.

Latvijas Arhitektūras gada balva ir ikgadējs nacionālais arhitektūras konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sniegumus un veicināt arhitektūras augstvērtīgu attīstību. Gada balva ir Latvijas arhitektūras gada lielākais notikums, atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, un pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā.