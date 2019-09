Atklās Ansim Rūtentālam veltītu piemiņas izstādi

Galerijā "Istaba" no 9. septembra līdz 12. oktobrim būs aplūkojama kustību māksliniekam Ansim Rūtentālam (1949-2000) veltīta piemiņas izstāde "Es mīlu jūs visus", portālu "Delfi" in-formē galerijas pārstāvji.

Izstāde tapusi pieminot ievērojamā Kustību teātra izveidotāja, režisora un pedagoga jubileju, to organizē Anša Rūtentāla Kustību teātris. Izstādes ieskaņā – 7. septembrī Mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts 2019" programmā, galerijā "Istaba" interesenti varēs vērot performanci "Zonde. Anša Rūtentāla ideja (1980)". Savukārt 10. septembrī pulksten 19.00 izstādes apmek-lētāji varēs noskatīties performanci "Viņš liek aizvērt acis". Savukārt, ārpus izstādes norises vietas – Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts" 11. septembrī pulksten 19.00 tiks izrādīta laikmetīgās dejas izrāde "Rezonanse. Trīs".

Izstādē varēs iepazīties ar kustību mākslinieka radošās darbības principiem, ieklausīties viņa domās par kustību mākslu un Kustību teātri, noskatīties Anša Rūtentāla veidoto izrāžu un videofilmu fragmentus. Izstādes ekspozīcijā iekļautais fotomateriāls, skices, dienasgrāmatas zīmējumi no Rūtentālu ģimenes un Kustību teātra arhīva un izstādes scenogrāfiskie elementi ļaus apmeklētājiem jutīgi un daudzpusīgi uztvert un iepazīt kustību mākslinieka personību un radošo veikumu, uzsver rīkotāji.

Izstāde būs plašākais līdz šim publiski pieejamais vēstījums par Anša Rūtentāla devumu.

"Mākslinieka paveiktais ir atstājis dziļas pēdas Latvijas kultūrā, un viņa ietekme daudzās mākslas jomās jūtama vēl šodien. Viņš bija pasaules klases kustību režisors, izcils mīms un talantīgs Latvijas Kultūras akadēmijas pedagogs. Ansis Rūtentāls izveidoja pats savu Kustību teātri un aktieru apmācības sistēmu. Savām izrādēm viņš pats veidoja scenogrāfiju, tērpus un gaismu partitūru. Viņa stilistika bija tik atšķirīga, ka publiskajā telpā sāka lietot terminus "Anša skola", "Anša aktieri", "Anša gaismas". Saskarsmē viņš pievilka cilvēkus ar savu nesamāklotību, cilvēkmīlestību, dziļumu, mieru un aiz sevis atstāja daudzus skolēnus, kas viņam ir dziļi pateicīgi," raksta izstādes veidotāji.

Performance "Zonde" ir tapusi 20. gs. 80. gadu sākumā un savas radošās darbības laikā Ansis Rūtentāls periodiski atgriezās pie šīs performances realizēšanas dažādās vidēs. Viņš aizrautīgi pētīja dažādu materiālu un cilvēka ķermeņa kustības savstarpējo saspēli. Horeogrāfes Ramonas Galkinas veidotās performances "Zonde"versijā piedalās Anša Rūtentāla Kustību teātra aktieri Artis Gulbis, Dzintars Krūmiņš, Vilnis Bīriņš, LKA Laikmetīgās dejas mākslas studenti Emanuēla Zvaigznīte un Marģers Vanags. (07.09. plkst. 20.20, 21.20, 22.20 un 23.20 galerijā Istaba. Ieeja bez maksas Performance skatāma arī no ielas).

Performance "Viņš liek aizvērt acis" ir rakstnieces Kristīnes Ulbergas un Anša Rūtentāla Kustību teātra aktieru Arta Gulbja un Viļņa Bīriņa mēģinājums ar vārdu stāstīt par kustību un Anša Rūtentāla personību. (10.09. plkst. 19.00 galerijā Istaba. Ieeja bez maksas. Izrādes apmeklējumu pieteikt pa e-pastu: arkt@arkt.lv )

Laikmetīgās dejas izrāde "Rezonanse. Trīs" tapusi Anša Rūtentāla kustību teātrim sadarbībā ar Lat-vijas Kultūras akadēmiju. Izrādi ietver trīs horeogrāfu trīs dejas izrādes: "Ž(Alūzijas)" – horeogrāfe Ramona Galkina, "ahaw"– horeogrāfs Ivars Broničs un "Vai Pjero ir miris?" – horeogrāfe Ilze Zīriņa, kas radītas iedvesmojoties no Anša Rūtentāla iestudējumiem "Ilūzijas", "Pārdomas" un "Epifānija". (11.09. plkst. 19.00 "Zirgu pastā". Biļetes www.ticketshop.lv un pirms izrādes).

Ansis Rūtentāls dzimis 1949. gada 28. maijā Rīgā. 1967. gadā pabeidzis Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas Kordiriģentu nodaļu. No 1963. Līdz 1973. gadam bijis mīms ansamblī "Rīgas Pantomīma". Pēc tam piecus gadus pavadījis radošos meklējumos, uzstājoties kā solists, kā arī strādājot Maskavā starptautiskas trupas sastāvā. 1978. gadā nodibinājis Latvijas Universitātes Studentu teātra Kustību un plastikas grupu, kura vēlāk pārtopa par Anša Rūtentāla Kustību teātri, kas darbojas vēl šodien. No 1986. līdz 1992. gadam strādājis Latvijas Konservatorijā par Teātra fakultātes skatuves kustības un aktieru ķermeņa plastikas pedagogu. No 1993. līdz 2000. gadam bijis pasniedzējs Latvi-jas Kultūras akadēmijas Kino un teātra mākslas fakultātē. Ansis Rūtentāls ir radījis 13 pilnmetrāžas izrādes, četras videofilmas, neskaitāmas kustību kompozīcijas, performances dabā un urbāna vidē. Veidojis kustību partitūras, telpas un gaismas risinājumus Liepājas, Valmieras, Nacionālā, Dailes teātra un Nacionālās Operas izrādēm. Sadarbojies ar kinofestivālu "Arsenāls", Latvijas vadošajiem džeza māksliniekiem, komponistiem, dziedātājiem, gleznotājiem, tēlniekiem un modes mākslinie-kiem.

Izstādes "Es mīlu jūs visus" radošā grupa: Guna Bīriņa (kuratore), Rūta Briede (izstādes scenogrāfiskais risinājums), Evija Pintāne un Oskars Pavlovskis (animācija), Linda Lūse (grafiskais dizains), Dzintars Krūmiņš (videomontāža), Armands Briģis (uzbūve), Andrejs Krūmiņš (tehniskais konsultants).