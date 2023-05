Bauskas muzejā atklāta pilsētas ebreju vēsturei veltīta ekspozīcija

19. maijā Bauskas muzejā atklāta ekspozīcija turīgā baušķenieka – ebreja – dzīvoklis 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Šajā laikā divas trešdaļas no visiem Bauskas iedzīvotājiem ir bijuši ebreji. Šī ir jau trešā ekspozīcija ciklā "Ebreji Bauskā", kas vēsta par ebreju sadzīvi un to atstātajām pēdām Zemgales mazpilsētā.

"Mazās ebreju bodītes, kā tajā laikā teica, mazie amatniecības uzņēmumi, un arī cilvēki, kas Bauskā tajā laikā bija gan ortodoksālie ar savu apģērbu, gan, protams, bija arī modernie ebreji, kuri tad arī veidoja to Bauskas īpašo kolorītu," tā Bausku 19. gadsimta beigās, kad vairāk nekā puse no mazpilsētas iedzīvotājiem bija ebreji, redz vēsturnieks un Bauskas muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns. Ebreji tolaik bijuši arī turīgākā baušķenieku daļa. Ebrejiem piederējusi skola un arī laikraksta "Bauskas dzīve" pirmsākumi meklējami ebreju kopienā: "Visa prese Bauskā sākās no Jankeloviča, kurš ir pirmais Bauskas laikraksta izdevējs un arī "Bauskas dzīves" redakcijā tiek godināts šis cilvēks, kurš ir Bauskas preses aizsācējs."

Tagad par pilsētas ebreju kopienas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz traģiskajai bojāejai 1941. gadā stāsta ekspozīciju cikls "Ebreji Bauskā", kas aizsākās 1996. gadā. Šoreiz izveidota ekspozīcija turīgā baušķenieka – ebreja – dzīvoklis.