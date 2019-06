Folkloras kopa 'Skandinieki' rīkos tradīciju pasākumu īstajā Saulgriežu naktī

Īsi pirms Līgo svētkiem, 21. jūnijā, īstajā saulgriežu naktī, folkloras kopa "Skandinieki" rīkos tradīciju pasākumu "Saulgriežu nakts maģija" jaunajā Rubeņu kalna pļavu brīvdabas skatuvē Rumbulā.

Pasākums visai ģimenei notiks no pulksten 19.00 līdz pat saules lēkta sagaidīšanai, visdažādākajām tradīcijām un nodarbēm pilnā svētku programmā.

"Vasaras saulgriežu svinēšana, daudzu gadu gaitā ir saglabājušies kā viena no spēcīgākajām mūsu tautas tradīcijām. Diemžēl, ar laiku, īstā svētku nozīme un tradīcijas ir aizmirsušās un visbiežāk Līgo naktī mēs vien kuram ugunskuru, pinam vainagus un ēdam sieru. Mēs vairs neatceramies par to, ka šai naktī izsenis ir piedēvēta sava veida maģija, kas tika izdzīvot un no kuras spēkus smēlās mūsu senči caur visdažādākajiem rituāliem un tradīcijām. Mēs to visu celsim gaismā šogad un aicinam ikvienu un īpaši ģimenes ar bērniem piedalīties šī brīnuma radīšanā un turpināt turēt godā mūsu senču gudrības," stāsta Julgī Stalte, folkloras kopas "Skandinieki" vadītāja.

Kopā ar folkloras kopu "Skandinieki", dažādiem amatniekiem, tradīciju meistariem un mūziķiem saulgriežu naktī varēs siet sieru, gatavot pūdeli un ugunsratu, pīt kroņus, atbrīvot kustībām ķermeni, dziedāt un iemēģināt dažādus amatus un spēlēs.

Notiks arī paši godi ar daudzināšanu, ar vīru un sievu maģiskajiem ritiem, ar sadančiem, apdziedāšanos, kokļu nakti, uguns rītiem, saules sagaidīšanu un rasas maģiju, gaismas daudzinājumu un piepildījumu.

Lai radītu vēl piepildītāku svētku sajūtu, organizatori aicina apmeklētājus vilkt mugurā goda drānas ¬– tautastērpus vai stilizētus mūsdienu tautastērpos.

Tāpat rīkotāji atgādina ņemt līdzi ņemt ciemakukuli kopīgam galdam, pērnos Jāņu vainagus sadedzināšanai, siltu villaini un zeķes.