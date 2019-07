Foto: Mūzika, pikniks un māksla – Lūznavā norisinās ikgadējais 'Mākslas pikniks'

Svētdien, 21. jūlijā, jau ceturto reizi Lūznavas muižā un tās parka teritorijā notiek "Mākslas pikniks" – mākslas un garšu festivāls.

"Mākslas pikniks" notiek jau no pulksten 13.00 un turpināsies līdz 22.00. Tajā mijas mūzikas, teātra, kino, laikmetīgās dejas, meistarklašu, ēšanas prieku un citas norises, ļaujot nesteidzīgi pavadīt notikumiem piepildītu svētdienu Rēzeknes novadā ar ģimeni un draugiem. Šī gada "Mākslas pikniks" ir arī viens no četriem notikumiem Rēzeknes novada dienu svinībās.

Šī gada "Mākslas piknikā" pasākuma apmeklētājus priecē mūzika gan no Latvijas, gan tradicionāli no Lietuvas un Igaunijas. Šogad pievienojušies arī mūziķi no ASV un Brazīlijas.

Līdzās muzikālajai programmai vērojama mākslas plenēra norise, piedzīvojamas vairāk nekā desmit radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, iespēja piedalīties jauna vides objekta tapšanā. Pasākuma laikā apmeklētāji var apskatīt vairākas izstādes un mākslas notikumus.

Ar plašāku pasākuma programmu un viesiem var iepazīties šeit.

Piedāvājam nelielu fotoieskatu "Mākslas piknikā".