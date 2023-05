Foto: Vāgnera teātrī iemūrē laika kapsulu

Pie Vāgnera nama, Rīgā, šodien plkst.12.00 norisinājās Vāgnera teātra laika kapsulas iemūrēšanas ceremonija, simboliski atzīmējot ēkas atjaunošanas darbu sākumu, informē Rīgas Riharda Vāgnera biedrības (RRVB) pārstāve Signe Viška.

RRVB kopš 2017. gada Vāgnera dzimšanas dienā rīkojusi zibakcijas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Vāgnera nama atjaunošanas nepieciešamībai. Šogad tiks uzsākta teātra rekonstrukcija, un biedrība nolēmusi sagaidīt Riharda Vāgnera 210. jubileju, ēkas fasādē iemūrējot laika kapsulu.



Kapsulā ievietoti dažādi dokumenti un laika liecības, tostarp RRVB dibināšanas protokols, ēkas vēsturiskie attēli un aktuālie projekta rasējumi, projekta patronu vēstījumus, biedru vēstījums pēctečiem, kā arī trīs Vāgneru paaudžu – Evas Vāgneres-Paskjē, viņas dēla Antuāna Vāgnera un mazmeitas Dafnes Vāgneres – kopīgais vēstījums.

Ceremonijā piedalījās un svinīgas uzrunas teica RRVB valdes priekšsēdētājs Māris Gailis, Vāgnera nama atjaunošanas projekta patrons, Valsts prezidents Egils Levits, Vācijas-Baltijas parlamentu sadarbības grupas priekšsēdētājs Aleksandrs Lambsdorfs, Vācijas vēstniecības Latvijā Misijas vadītāja vietnieks Dāvids Bartelss, Baltijas Bruņniecības asociācijas priekšsēdētāja Kerstina fon Lingena un Starptautiskās Vāgnera biedrību asociācijas prezidents Rainers Fineske. Pasākumā piedalījās arī projekta patronese, Baireitas festivāla kādreizējā mākslinieciskā vadītāja Eva Vāgnere-Paskjē.

Foto: Evija Trifanova, LETA

Pasākuma mākslinieciskā noformējuma autores ir apvienība "Grāfienes" – scenogrāfes Marianna Lapiņa, Dace Ignatova, Ildze Jurkovska un Justīne Jasjukeviča –, savukārt laika kapsulu veidojis metālmākslinieks Uģis Traumanis. Pēc ceremonijas visi klātesošie tika aicināti uz īsu kamerorķestra "Kremerata Baltica" solistu koncertu Vāgnera zālē.

Pēdējais publiskais pasākums Vāgnera namā būs Andreja Osokina Brīvības festivāla Ukrainai noslēguma koncerts 10. jūnijā. Ēka celtnieku rīcībā pirmajiem vieglajiem demontāžas darbiem tiks nodota jūlijā, bet būvatļauju plānots saņemt līdz šīgada rudenim.

Foto: Evija Trifanova, LETA

Vāgnera nama atjaunošanas projektam piesaistīts finansējums 20 miljonu apmērā – 15 miljoni eiro no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) un 5 miljoni eiro no Vācijas valdības. Šie līdzekļi ir puse no kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās summas un nodrošinās ēkas atjaunošanu līdz tā dēvētajai "pelēkajai apdarei" – nama konstrukcijas būs atjaunotas, ārējā kontūra nosiltināta, nomainīti iekšējie un ārējie tīkli, ierīkotas enerģiju taupošas sistēmas. Februārī tika uzsākta un patlaban aktīvi turpinās ēkas tehniskā projekta izstrāde.

Pērn publiska konkursa kārtā izvēlēts galvenais būvdarbu veicējs, pilnsabiedrība "SBSC" ar galveno projektētāju SIA "Sarma un Norde Arhitekti", savukārt inženiera un būvuzraudzības pienākumus veiks SIA "Būves un Būvsistēmas". Kā apakšuzņēmējs arhitektūras un interjeru izstrādei nolīgts "Zaigas Gailes birojs".