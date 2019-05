Foto: Valmierā ar aktīvu garu festivālu vasaru atklājis 'Kino Pedālis'

Nedēļas nogalē, 10. un 11. maijā, Valmierā tikai aizvadīts festivāls "Kino pedālis", kas kopā pulcēja velo un kino cienītājus no visas Latvijas.

Festivāls piektdien, 10. maijā, tika atklāts ar Kino nakti, kad durvis vēra pieci pop up kinoteātri, iekārtoti vietās, kuras ikdienā nav atvērtas apmeklētājiem, piemēram, Valmieras drāmas teātra aizskatuve vai televīzijas tornis. Festivāla programmā bija dokumentālās filmas no visas pasaules, katram kinoteātrim sava filmu programma. Emocionālākā šī gada filma viennozīmīgi bija "Plāns C -14 II", režisors Nico Munoz, Argentīna. Filma stāsta par Martinu, kuram ir 83 gadi un kurš spītējot ārstu aizliegumiem, ar velosipēdu iekaro Dienvidamerikas Andu kalnu virsotni. Tas viss mīlestības vārdā. Patīkamu pārsteigumu sagādāja režisors Ivars Zviedris, kurš pirms savas filmas "Ērik, atnāc!" tikās ar skatītājiem vaigā, rosinot uz sirsnīgām sarunām.

Savukārt sestdien, 11. maijā, ar kopīgu braucienu cauri visai Valmierai starts tika dots Velo braucienam, kas reizē ir arī interaktīva spēle, jo līdz ar braukšanas virzienu piespēlē dažādus āķīgus jautājumus. Braucienu atklāja Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, aktīvā tūrisma "Eži" sirds Rolands Melbārdis, bet rīta rosmi izveda Armands Sukuts.

Šīs noteikti nav sacensības, bet lielisks veids kā būt kopā un iepazīt mazu daļiņu mūsu skaistās Latvijas: Valmieru, Kocēnu un Beverīnas novadus. Braucēji varēja izvēlēties kādu no trim maršrutiem, katrā maršrutā īpaši pieturas punkti ar dažādām lustēm, ūdens uzpildes un telefona uzlādes punktiem. Ģimeņu pedālis (15 km) šogad veda pa Kocēnu novadu un pulcēja kā lielus tā mazus divriteņus, trīsriteņus, kulbas un īpašas uzpariktes, lai pārvadāt varētu arī pašus jaunākos festivāla dalībniekus. Puspedālis (25 km) un Dižpedālis (50 km) vedināja iepazīt Beverīnas novadu ar varen skaistu pārbraucienu pa meža takām, pieturvietu "Brenguļu alus sētā" un romantisku pārsteigumu vietā, kur Abuls satiekas ar Gauju.

Sestdien norisinājās arī līdzsvara riteņu sacensības pašiem mazākajiem, kas šogad pulcēja rekordlielu skrējēju skaitu, Dānijas vēstniecības un "Novo Nordsk" veselības pietura, kur mazie zīmēja, lielie mērīja cukura līmeni, izzināja par veselīgu ēšanu, jauca paši savus veselīgos kokteiļus un iepazina Dānijas velo kultūras šķautnes. Tepat arī mini street food festivāls vēdera priekiem.

Vakarpusē festivāla romantiskākā daļa – visi velo brauciena dalībnieki savu vārdu varēja iemest lielajā loterijas kastē, kur balvas mērāmās desmitos, galvenā no tām – jauns velosipēds. Loterija izvērsās par sava veida pozitīvu apdziedāšanu kolorītā tandēma Uģa Meldera un Mika Frišfelda izpildījumā. Par muzikālajām lustēm gādāja grupa "7 dēli" un DJ All-Viss.