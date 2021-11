Foto: Viļņā tapis Rainim un Knutam Skujeniekam veltīts sienas gleznojums

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, Latviešu ielā (Latvių gatve 10-2), tapis latviešu literātiem Rainim un Knutam Skujeniekam veltīts sienas gleznojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē literatūras pētniece, lietuviešu un latviešu kultūras projektu iniciatore Viktorija Jonkute, gleznojums ir daļa no projekta "Latviešu ielas poētika". Mākslas darba autors ir grafiskais dizainers un ilustrētājs Tads Bujanausks.

"Šis projekts ir radoša un sabiedrībai veltīta Baltu vienības dienas atzīmēšanas iniciatīva, lai caur sienu gleznojumiem no jauna dotu jēgu un estetizētu Viļņas Latviešu ielas telpu, izceltu vietējās sabiedrības topogrāfiskās īpatnības, veicinātu lietuviešu un latviešu kultūru sakarus un aktualizētu ar Lietuvu saistītu zināmu latviešu dzejnieku daiļradi," teikts projekta mājaslapā.

Gleznojumā ir redzams Rīgas panorāmas fragments - Daugava, Vanšu tilts, tramvajs, vecpilsētas baznīcu torņi, kā arī divu ievērojamu un ar Lietuvu saistītu latviešu literātu – Raiņa un Knuta Skujenieka – stilizēti portreti. Gleznojumam izvēlēti zilganzaļi pasteļtoņi ūdenim un debesīm, kā arī Latvijas karogā esošie karmīnsarkaņie toņi.

Projekta autore atgādina, ka ievērojamais latviešu dzejnieks, dramaturgs un politiķis Rainis akcentēja baltu vienības ideju un teicis, ka pats ir pa pusei lietuvietis. Viņš arī intensīvi komunicējis ar ievērojamākajiem lietuviešu literatūras pārstāvjiem un sekojis aktualitātēm Lietuvas kultūras dzīvē. Rainis sarakstījis dzejoli "Brāļiem lietuviešiem" (1922), tāpat arī viņa dramatiskā poēma "Daugava" (1919) satur epizodes no Lietuvas vēstures. Lietuva, tās vēsture un folklora bija viens no rakstnieka daiļrades avotiem. Laikā no 1889. līdz 1891. gadam Rainis dzīvoja Viļņā. Uz ēkas Pīlima ielā 26 un Mairoņa ielā 15 atrodamas viņam veltītas piemiņas plāksnes.

Savukārt mūsdienu dzejnieks, tulkotājs un atdzejotājs Knuts Skujenieks daudzreiz ir uzsvēris savu draudzību ar lietuviešiem un saiknes ar Lietuvu: gan stāstīdams par sava tēva – lietuviešu literatūras tulkotāja ar Lietuvas pilsonību – Emīla Skujenieka dzīvi, gan par savu paša bērnību Latvijas–Lietuvas pierobežā, norāda Jonkute.

Knuts Skujenieks ir Lietuvas rakstnieku savienības goda loceklis un saņēmis vairākus apbalvojumus: par lietuviešu dzejas tulkojumiem latviešu valodā. Knuts Skujenieks ir Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina ordeņa virsnieks. Viļņas Literātu (Literatų) ielā atrodas viņam veltīta plāksne.

Plašāk par projektu "Latviešu ielas poētika" lasāms šeit.