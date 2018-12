Gandrīz vienlaikus tiks slēgti Vecrīgas bāri – koncertvietas 'I Love You' un 'Aptieka'

Šā gada nogalē un nākamā gada sākumā tiks slēgti divi populāri Vecrīgas bāri– koncertvietas "I Love You" un "Aptieka", liecina ierakstu abu krogu oficālajos "Facebook" profilos.

Bārs "I Love You" tika atvērts 2003. gada 19. decembrī, savukārt šogad 15. dzimšanas dienas svinības vienlaikus būs arī atvadu balle. Šo gadu laikā "I Love You" bija izveidojies ne tikai par tikšanās vietu pašmāju indie un alternatīvās mūzikas cienītājiem, bet arī par zīmolu, ar ko saistījās gan augstvērtīgu, interesantu ierakstu izdošana "I Love You Records", gan savas skatuves kūrēšana festivālā "Positivus" un "Tallinn Music Week". Kā viens no lielākajiem "I Love You" komandas muzikālajiem atklājumiem minama igauņu grupa "Ewert and the Two Dragons", kas šobrīd ir viens no starptautiski zināmākajiem mūsu kaimiņvalsts kolektīviem.

Šobrīd kā bāra galveno slēgšanas iemeslu tā īpašnieki min īres cenu kāpumu Vecrīgā.

"Mēs atvērāmies ar domu – sev un draugiem, kur paklausīties pašiem tīkamu mūziku. Bija pat ultrautopiska doma - bez izkārtnes, savējie atradīs! Savējie arī atrada, tiesa izkārtni tomēr vajadzēja izlikt.

Nebija pat ne mazāko domu, ka te varētu notikt koncerti, lai arī nelieli, bet gana nozīmīgi, kā vēlāk izrādījās, gan pašmāju, gan arī citu valstu muzikālajās dzīvēs, ka šos muzikālos atklājumus mums būs iespēja atrādīt Baltijas ietekmīgākajā mūzikas festivālā "Positivus", turklāt pašiem uz savas – "I Love You" skatuves, kūrēsim savu skatuvi kopā ar "Positivus" "Tallinn Music Week" ietvaros, ka mēs paši sāksim šos mūziķus arī izdot, tiesa ne visus," raksta bāra īpašnieki.

"Pie mums jau sen nenāk tikai savējie, lai gan liela daļa vēl joprojām par tādiem kļūst, mēs vēl joprojām gatavojam programmas savai skatuvei festivālos, vēl joprojām izdodam lielisku mūziku un vēl joprojām esam tas pats muzikāli principiālais bārs. Tad nu lūk, 1. janvārī "I Love You" bāra izkārtne tiks noņemta (nu nevaram mēs pacelt īres celšanu, neviens to nevarētu)," teikts "I Love You" paziņojumā. Bāra pēdējā darba diena būs 31. decembris.

Bārā visu decembri notiek dažādi pasākumi, kā arī tiek izpārdoti "I Love You Records" izdotie ieraksti. Plašāk par norisēm – "I Love You" "Facebook" profilā.

Savukārt krogs "Aptieka" tiks slēgts 2019. gada janvārī. Tā īpašnieks Kristaps Krēsliņš bāru un koncertvietu atvēra pēc pārcelšanās no ASV uz Latviju. Līdz tam viņam piederēja "Pharmacy Bar" Vašingtonā, kas bija populāra latviešu tikšanās vieta. Rīgas "Aptieka" bija īpaši iecienīta alternatīvās rokmūzikas cienītāju vidū, kroga pagrabā regulāri notika dažādu pašmāju grupu koncerti, bet gada nogales galvenais notikums bija "Aptiekas" balvu pasniegšana mūziķiem un grupām. "Aptieka" bija vienīgais bārs Rīgā, kur bija īsta mūzikas kaste jeb "juke box".

Kā "Aptiekas" "Facebook" paziņojumā raksta Krēsliņš, viņš plāno atvērt jaunu bāru Kurzemē.

"Ir jau visādi iemesli, bet galvenais ir, ka es jūtos ka ir laiks pašķirt jaunu lapu. Īstenībā .... sākt rakstīt jaunu grāmatu. "Aptieka" pavasarī pārveidosies par jaunu krodziņu Kurzemē (ar citu nosaukumu). Bet gribās pateikties visiem darbiniekiem, grupām un dj-iem kas ir dzinuši šo krogu uz priekšu. Šis krogs ir bijis fenomināls veids, kā viens klaidu latvietis varēja iepazīties ar Latviju. Un klienti ir arī bijuši fenomināli (pārsvarā hehehe). Paldies jums!" raksta Krēsliņš.

Kroga "Aptieka" pēdējā darba diena būs 2019. gada 12. janvāris.