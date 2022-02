Holivudā iestudēts mūzikls par Igaunijas Dziesmoto revolūciju

Amerikāņu dramaturgs un teātra režisors Tonijs Spinosa iestudējis mūziklu "Singing Revolution: The Musical" (Dziesmotā revolūcija: mūzikls), kas vēsta par Dziesmotās revolūcijas notikumiem Igaunijā no 1988. līdz 1991. gadam, raksta medijs "Estonianworld.com". Mūzikls tiek demonstrēts Brodvoteras teātrī Losandželosā no 2022. gada 29. janvāra līdz 20. februārim.

Sarunā ar "Estonianworld" Tonijs Spinosa atklāj, ka guvis iedvesmu mūziklam pēc kruīza pa Baltijas jūru 2014. gadā, kad neparedzētas apstākļu sagadīšanās rezultātā nokļuvis nevis Sanktpēterburgā, bet Tallinā, kur uzzinājis par igauņu Dziesmu svētkiem un Dziesmoto revolūciju. "Es uzrakstīju šo mūziklu, lai izglītotu amerikāņu publiku par Igauniju, tās mantojumu un kultūru, jo amerikāņi praktiski neko nezina par šo pasaules daļu," norāda Spinosa. Režisoru saviļņoja fakts, ka igauņi izmantoja dziesmas spēku kā vairogu pret padomju varu, un šis stāsts viņam šķitis hrestomātisks nevardarbīgas pretošanās piemērs, ko viņš vēlējies izstāstīt pasaulei.

Kopš 2014. gada Spinosa apmeklējis Igauniju četras reizes, ticies ar vairākiem Igaunijas Dziesmotās revolūcijas līderiem un apkopojis vēsturiskos avotus, lai sagatavotos mūzikla radīšanai. Lielu atspaidu viņam devusi arī amerikāņu kinoveidotāju Džeimsa un Morīna Tastiju 2006. gadā izveidotā dokumentālā filma "Dziesmotā revolūcija", kas sniegusi vispārēju pārskatu par Igaunijas vēsturi un notikumiem Dziesmotās revolūcijas laikā.

Režisors atklāj, ka mūzikla "Dziesmotā revolūcija" pirmās izrādes saņēmušas labas atsauksmes ne tikai no amerikāņu publikas, bet arī uzaicinātajiem igauņu skatītājiem. "Es biju skeptisks attiecībā uz igauņu reakciju par amerikāņu mūziklu, kas balstīts Igaunijas vēsturē un tiek izstāstīts ar eiropopa stilā radītu muzikālo pavadījumu, tomēr saņēmu ļoti glaimojošus vērtējumus. Igauņu publika man izteica lielu pateicību par šo stāstu un Igaunijas atspoguļošanu ar tik vēsturiski precīzu detalizāciju."

Tonijs Spinosa norāda, ka Dziesmotās revolūcijas stāstā viņu piesaistījusi tā aktualitāte un atbalsošanās mūsdienu pasaules notikumos. "Kad sāku rakstīt libretu kopā ar savu partneri Džeimsu Bīrhartu, mums nebija ne jausmas, cik daudz no Dziesmotās revolūcijas notikumiem radīs atbalsi mūsdienu Amerikā. Teiksim, Baltijas ceļš un nesenā "Black Lives Matter" kustība, tikmēr 6. janvāra uzbrukums Kapitolijam atgādina par uzbrukumu Domkalna pilij 1990. gadā, kad 5000 padomju varas atbalstītāju uzbruka Igaunijas parlamenta ēkai."