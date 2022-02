Izdots Muzikālais ģeogrāfijas atlants bērniem

"JJL Studio" un "Nordborn Musikverlag" laiduši klajā Jāņa Lūsēna un Loretas Kalniņas jaunradītu dziesmu krājums "Muzikālais ģeogrāfijas atlants" bērniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē izdevēju pārstāve Anita Lūsēna, jaunais izdevums ir 12 dziesmu krājums, kurā ir ceļojuma pa 12 pasaules valstīm - Meksiku, Peru, Grenlandi, Angliju, Itāliju, Latviju, Kongo, Ēģipti, Krieviju, Indiju, Austrāliju, Japānu. Dziesmas var gan klausīties, gan dziedāt tām līdzi. Katrai dziesmai pieejamas divas versijas - gan latviešu valodā, gan Atlanta valstu valodās.

"Laikā, kad pasaule liekas mazliet apstājusies, Atlants aicina bērnus līdzdarboties un doties ceļojumā no Dienvidamerikas līdz pat Japānai un iepazīt dažādas valstis un to valodu mūzikā. No Ēģiptes mūmijām līdz Gangas upei Indijā - ceļot ar ausi un ļauties piedzīvojumiem. Ar dziesmu un to tekstu palīdzību bērniem iespējams atklāt kaut nelielu daļu no tās burvības, ko glabā mūsu planēta, un rosināt iepazīt pasauli sev apkārt - no ģeogrāfijas līdz dabas zinībām, vēsturei, svešvalodām un citām pasauli izzinošām tēmām," raksta Anita Lūsēna.

Izdevumā "Muzikālais ģeogrāfijas atlants bērniem" ir trīs pozīcijas - nošu klavierizvilkums Jāņa Lūsēna un Loretas Kalniņas 12 dziesmām, ilustratīva dziesmu tekstu grāmata latviešu valodā un atdzejota Atlanta valstu valodās, kā arī divi CD - viens ieraksts klavierēm un balsij latviešu valodā, otrs ieraksts klavierēm un balsij Atlanta 12 valstu valodās.

Izdevums piemērots pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.