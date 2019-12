Iznāks arheoloģes Baibas Vaskas grāmata par rotām bronzas laikmetā

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Konferenču zālē 18. decembrī pulksten 15.00 notiks LNVM pētnieces, Dr. art. Baibas Vaskas grāmatas "Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gs." atvēršana, portālu "Delfi" informē izdevēji no LNVM.

Bagātīgi ilustrētajā darbā aptvertais laikaposms gan sākas, gan noslēdzas ar svarīgām izmaiņām Latvijas seno iedzīvotāju kultūrā, kas atspoguļojas arī rotās un ornamentā. Tomēr mērķis nav sniegt visaptverošu pārskatu par visām šajā periodā valkātajām rotām.

Autore devusi īsu ieskatu katram laikam un teritorijai raksturīgajos rotu komplektos, detalizētāk analizējot tās rotu grupas, kurām raksturīga ekspresīva forma un daudzveidīga ornamentācija. Nedaudz aplūkoti arī amatniecības centri un amatnieku darbība.

Tāpat grāmatā analizēta ornamenta kompozīcija, apskatīti galvenie motīvi un elementi ornamenta uzbūvē, attīstība laika gaitā un teritoriālā piesaiste, kā arī etniskās un teritoriālās atšķirības ornamenta lietojumā – lai gan ornamentu bieži uztver kā tīri estētisku kategoriju, tas var kalpot arī par svarīgu informācijas avotu. Arheoloģijā ornamenta pētniecība ir nozīmīga hronoloģijas precizēšanai, etnisku un sociālu jautājumu risināšanā.

Baibas Vaskas pētījumu pamatā ir viņas doktora promocijas darbs "Rotas un ornaments no bronzas laikmeta līdz 18. gadsimtam." Iepriekš par šo tēmu varēja lasīt starpkaru Latvijā publicētos Ernesta Brastiņa un citu pētnieku apcerējumus nacionālā romantisma garā, vēl bija daži arheologa Valdemāra Ģintera, vēlākā laikaposmā arheologa Gunta Zemīša raksti, taču apkopojošs darbs tā arī nebija tapis.

2017. gadā Baiba Vaska publicēja to sava pētījuma daļu, kas attiecas uz vēlāku laika periodu - "Rotas un ornaments Latvijā no 13. gadsimta līdz 18. gadsimtam". Tagad klajā laista grāmata par senāko posmu - no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimta sākumam. Arheoloģiskā materiāla (ornaments uz rotām) izpēte tik plašā apjomā ir veikta pirmoreiz. Abas pētījumu daļas grāmatās sniedz jaunu, uz konkrēta arheoloģiskā materiāla balstītu skatu par ornamenta veidošanos un attīstību Latvijā.

Darbs izdots sērijā "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti" kā divdesmit astotā publikācija. Šī sērija, kurā publicē rakstus par Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, numismātiku, mākslas vēsturi un muzeoloģiju, aptverot visus Latvijas vēstures posmus, iznāk kopš 1964. gada.