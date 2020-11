Kembridžas Universitātes bibliotēkā nozagtas divas Čārlza Darvina piezīmju klades

Lielbritānijā Kembridžas Universitātes bibliotēkā pazudušas, bet visticamāk, nozagtas divas Čārlza Darvina piezīmju klades, kurās izklāstītas viņa idejas par evolūciju un ieskicēts slavenais "dzīvības koks".

Darvins, kurš tiek uzskatīts par mūsdienu evolūcijas teorija pamatlicēju, klades aizpildīja 1837. gadā. Bibliotēka norādīja, ka tās ir miljoniem mārciņu vērtas.

Vienā no tām Darvins uzzīmējis diagrammu, kurā attēlotas vairākas iespējas sugu attīstībai. Vēlāk viņš izstrādāja smalkāku ilustrāciju, ko 1859. gadā publicēja grāmatā "On the Origin of Species" ("Sugu izcelšanās").

Kembridžas Universitātes bibliotēka Darvina piezīmju grāmatu pazušanu konstatēja jau 2001. gadā pēc tam, kad tās tika iznestas no īpašo kolekciju glabātuves, lai nofotografētu.

Ilgu laiku tika uzskatīts, ka klades kļūdaini nolikta kaut kur citur un joprojām atrodas bibliotēkas ēkā, kur glabājas aptuveni desmit miljoni grāmatu, karšu un manuskriptu. Bibliotēka var lepoties ar vienu no nozīmīgākajiem Darvina darbu arhīviem pasaulē.

Pēdējo 20 gadu laikā klades bibliotēkā meklētas vairākkārt, bet bez panākumiem. Šogad pēc līdz šim plašākās meklēšanas bibliotēkas vēsturē tika secināts, ka klades, visticamāk, ir nozagtas.

Bibliotēka paziņoja, ka informējusi par to vietējo policiju un Darvina klades iekļautas Interpola zagto mākslas daru datubāzē.

Bibliotēka nākusi klajā ar aicinājumu pieteikties tos, kam varētu būt kāda informācija ar Darvina piezīmju grāmatu atrašanās vietu.