KM aicina pieteikt darbus Latvijas Dizaina gada balvai 2019

Ir sākusies darbu pieteikšana nacionālas nozīmes dizaina apbalvojumam – Latvijas Dizaina gada balvai 2019 (LDGB), portālu "Delfi" informē Kultūras ministrijas pārstāvji.

Dizaineri ir aicināti pieteikt savus darbus balvai mājaslapā līdz šā gada 14. februārim pulksten 12.00. Pieteikšanās ir bez maksas.

Iesniegtos darbus izvērtēs starptautiska žūrija sešu dizaina jomas ekspertu sastāvā, un 2019. gada 4. aprīlī īpašā ceremonijā tiks apbalvoti 20 labākie Latvijas dizaina darbi.

Savukārt 24. janvārī, pirmoreiz notiks arī seminārs "Kā pieteikt darbus konkursam, lai uzvarētu?", kurā balvas organizatori izstāstīs būtiskākās lietas, lai sagatavotu kvalitatīvu, pārliecinošu pieteikumu, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Pieteikties semināram var līdz 22. janvārim, sūtot pieteikumu uz "info@designaward.lv"

Atgādinām, ka Latvijas Dizaina gada balva norisinās trešo gadu un šogad tās vēstījums ir "Dizains ir darbība", izceļot dizainu kā mērķtiecīgu radīšanas, risināšanas un uzlabošanas procesu. Šogad būtiskas izmaiņas ieviestas LDGB 2019 vērtēšanas procesā, un pirmo reizi 20 konkursa finālistiem būs iespēja prezentēt savu iesniegto darbu gan žūrijai, gan publikai.

Ingūna Elere, "H2E" vadošā dizainere aicina kolēģus iesniegt savus labākos aizvadītā gada darbus, lai dalītos pieredzē, iegūtu profesionālu analīzi, kritiku no dizaina jomas starptautiskiem profesionāļiem, kā arī gūtu iedvesmu nākamajiem darbiem.

"Dizaina balvas mērķis ir identificēt un runāt par labāko Latvijas dizainā, apbalvot un izcelt talantīgākos cilvēkus, komandas, kas radījuši kvalitatīvu, augstiem standartiem atbilstošu, pasaules līmeņa dizainu," teic Ellere.

Latvijas Dizaina gada balvai 2019 iesniegtos darbus izvērtēs industrijas profesionāļu komanda,sešu ekspertu sastāvā: Viktorijas un Alberta muzeja (Victoria and Albert Museum) Dizaina, arhitektūras un digitālās mākslas nodaļas vadītājs, kā arī 2018. gada Londonas dizaina biennāles radošais direktors Kristofers Tērners (Cristopher Turner, Londona, Lielbritānija), dizainere un zīmola "Talanted" dizainere un līdzīpašniece Indra Komarova (Rīga, Latvija), starpdisciplināras dizaina studijas "Dotdash" direktore ar vairāk nekā trīsdesmit gadu pieredzi dizainā Despina Makrisa (Despina Macris, Brisbena, Austrālija), LDGB pirmā gada uzvarētāju, uzņēmuma "Infogram" vadošais produktu dizainers Jānis Godiņš (Rīga, Latvija), dizaina biroja "Fjord" un "Accenture Interactive" Helsinku biroja dizaina nodaļas vadītājs un radošais direktors Daniels Bošs (Daniel Bosch, Helsinki, Somija) un Londonas Dizaina biennāles 2018 uzvarētājs, dizainers Artūrs Analts (Rīga, Latvija). 2. aprīlī ikvienam interesantam būs iespējams žūrijas pārstāvjus satikt klātienē, īpašā konferencē, kur tie uzstāsies ar publiskām prezentācijām.

24. janvārī notiekošajā seminārā "Kā pieteikt darbus konkursam, lai uzvarētu?" ar savu pieredzi dalīsies Ingūna Elere, Ilze Dobele, Jeļena Solovjova, Dagnija Balode. Lai palīdzētu dalībniekiem sagatavot skaidri uztveramus pieteikumus, ekspertes stāstīs par vēstījumu, tekstu skaidrību, par uzrunājošiem vizuālajiem materiāliem, sniegs ieteikumus potenciālajiem finālistiem trīs minūšu publiskai prezentācijai. Ikviena darba noslēdzošais posms ir fiksēt rezultātu, to izanalizēt un izdarīt secinājumus. Viens no veidiem ir publiskot rezultātu un saņemt atgriezenisko saiti gan no sabiedrības, gan Latvijas Dizaina gada balvas žūrijas. Iesniedzot darbu konkursam, jums ir iespēja saņemt neatkarīgu, starptautisku profesionāļu analīzi un novērtējumu. Vairāk par pasākumu var uzzināt tā "Facebook" lapā.

Pagājušajā gadā LDGB pirmo vietu ieguva Riga IFF vizuālā komunikācija un vides objekti, autors:

"Associates", "Partners et Sons", otro – elektroiekārtas "Mass Portal" industriālā dizaina valoda un Mass Portal plastikāta auklas žāvētājs FD1, autors: SIA "Mass Portal", savukārt trešajā vietā ierindojās mājaslapa www.liepaja.lv – Liepājas pašvaldības mājaslapa, autors: SIA "Wrong Digital". Savukārt lielā partnera – IT uzņēmuma "Accenture Latvia" īpašo balvu "Digitālais bizness" ieguva mājaslapa CSDD.lv, autors: "Wrong Digital".

Latvijas Dizaina gada balva ir ikgadējs, nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt un popularizēt Latvijas dizaineru labākos sniegumus un veicināt nozares augstvērtīgu attīstību. Latvijas Dizaina gada balvas iniciators ir Latvijas Kultūras ministrija, organizē dizaina birojs "H2E" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju.