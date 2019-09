Komiķu apvienība 'Comedy Latvia' dosies tūrē pa Latviju

Rudens otrajā pusē, lielākajās Latvijas pilsētās uzstāsies "stand up" apvienība "Comedy Latvia" ar savu līdz šim grandiozāko tūri "Tas nav nopietni". Tūres ietvaros notiks deviņas uzstāšanās septiņās pilsētās, un tā tiks atklāta 13. oktobrī ar uzstāšanos Rīgā, kinoteātrī "KSuns", dodoties uz Jelgavu, Jēkabpili, Liepāju, Ventspili, Valmieru un Cēsīm, bet noslēgsies 30. novembrī – kinoteātrī "Splendid Palace", portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

"Tas nav nopietni" galvenais mākslinieks būs Rūdolfs Kugrēns, kuram no plašā "Comedy Latvia" kolektīva ir vislielākā pieredze, iepriekš veidojot un uzstājoties jau veselās piecās solo tūrēs, no kurām nesenākās ir bijušas "Plezīrs", "Prieks" un "NēNuJā". Viņam pievienosies arī tādi "Comedy Latvia" "stand up" smagsvari kā Aleksandrs Guzenko, kurš vadīs pasākumu; Jānis Kreičmanis, kurš nu pat aizvadījis savu pirmo solo stāvizrādi kultūras telpā "Autentika"; britu komiķis Džeks Everits (Jack Everitt), kā arī ilggadējie "Comedy Latvia" komiķi – Denis Tulpe un Kalvis Troska.

"Comedy Latvia" darbojas Latvijā jau no 2014. gada un ir palīdzējusi augt Latvijas "stand up" māksliniekiem, ik nedēļu rīkojot divus brīvā mikrofona joku testēšanas pasākumus. Gadiem ilgie centieni beidzot ir rezultējušies liela mēroga tūrē, kurā "Comedy Latvia" apsola piedāvāt tikai pašu labāko materiālu.

Edgars Bāliņš, kurš ir viens no "Comedy Latvia" izveidotājiem un aktīvs brīvā mikrofona vakaru apmeklētājs, ir ļoti optimistisks par tūri: "Man prieks vērot, kā puiši ir attīstījušies šo gadu laikā un varu apgalvot, ka "stand up" komēdijas līmenis Latvijā turpina augt un tas notiek tieši šo komiķu dēļ. Šovs būs lielisks, par to man šaubu nav."

Biļetes iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.