Koncerti, bluķa vilkšana un citas atrakcijas Rīgas Ziemassvētku kultūras programmā

Galvaspilsētas centrā un apkaimēs Ziemassvētku laikā sarūpēti vairāki pārsteigumi: skanēs sirsnīgi koncerti, notiks bluķa vilkšanas rituāls, varēs satikt Ziemassvētku vecīti, kā arī tuvāko lokā izstaigāt gaismas objektiem apmirdzēto taku kanālmalā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāvis.

Ziemas saulgriežu svinības Rātslaukumā un Imantā

Trešdien, 21. decembrī, no pulksten 18.00 līdz pulksten 21.00 Vecrīgā notiks tradicionālais bluķa vilkšanas pasākums. Svinības tiks atklātas Rātslaukumā, turpinoties maršrutā no Rātslaukuma līdz Grēcinieku ielai, tad pa Audēju ielu, Vaļņu ielu, Kaļķu ielu, Līvu laukumu, Zirgu ielu, Doma laukumu, Jaunielu un atpakaļ Rātslaukumā. Bluķa vilkšanā piedalīsies folkloras kopas no Rīgas un novadiem, pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu audzēkņi, kā arī ikviens cits interesents.

Atgriežoties Rātslaukumā, notiks bluķa dedzināšanas rituāls, un svinības turpināsies līdz pulksten 21.00 ar dziesmām, rotaļām un dančiem, par ko gādās folkloras kopa “Skandinieki”, “Zeidi” un “Dandari”, kā arī Rīgas Danču klubs. Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties siltu tēju un citus Ziemas saulgriežu gardumus.

Savukārt no pulksten 17.00 pie Rīgas Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ikvienu pasākuma “Bluķi vilku vakarā” dalībnieku iepriecinās tradīciju kopa “Silavoti”, aicinot iesaistīties rotaļās, dziedāt dziesmas, kā arī pieredzēt bluķa dedzināšanu.

Foto: Rīgas dome

Ziemassvētku nedēļas pasākumi galvaspilsētas centrā

Ceturtdien, 22. decembrī, šī gada noslēdzošajā “Vērmanes pasaku dārza” pasākumā no pulksten 18.00 apmeklētājus priecēs dziesmas, rotaļas un danči, tikšanās ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti. Pasākumā uzstāsies bērnu vokālie ansambļi “Momo” un “Poppy”, folkloras kopa “Teikas muzikanti”, ansamblis “Rīgas pantomīma”, “VEF teātris”, koris “Senrīga” un “Jasmīnas koris”.

22. un 23. decembrī Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā Ziemassvētku koncertus sniegs jauniešu koris “Balsis”. Gada tumšākajā laikā programmā “ТИХА НIЧ | KLUSA NAKTS” skanēs mūzika, kas radīs cerību tiem, kam šobrīd tās mazliet pietrūkst.

Piektdien, 23. decembrī, pulksten 15.00 un pulksten 16.00 populāras Ziemassvētku melodijas pozitīvam noskaņojumam Esplanādes parkā būs dzirdamas “Ziemassvētku tubu” izpildījumā.

Svētdien, 25. decembrī, pulksten 14.00 un pulksten 17.00 Lielajā ģildē norisināsies koncerts “Ziemassvētku noskaņa”. Kopā ar Rīgas kamerkori “Ave Sol” Ziemassvētku noskaņu radīs komponists Jānis Strazds, instrumentālisti – Māris Kupčs, Aivars Meijers, Māris Zīlmanis, Mārtiņš Zālīte, Gundars Lintiņš – un soliste Ieva Parša, bet pulksten 14.00 un pulksten 16.00 muzikāli Ziemassvētku pārsteigumi ir sagaidāmi no Rātsnama balkona.

No 25. decembra pulksten 13.00 līdz 26. decembra pulksten 22.00 teritorijā pie Rīgas Lutera baznīcas notiks pasākums “12 svētās naktis”. Tajā ikvienu gaidīs tirdziņš, darbnīcas un aktivitātes ģimenēm ar bērniem: piparkūku darbnīca, foto stūrītis, ugunskuri, klusuma telpa, labdarības telts, ukraiņu borščs u.c.

Par muzikālo noformējumu 25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, rūpēsies dziedātājs Normunds Rutulis un bērnu ansamblis “Kolibri”, grupa “My Radiant You” un mūziķis Chris Noah, bet 26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos, – ģitārists Kaspars Zemītis, solisti, Rīgas Lutera draudzes koris, dziedātāja Linda Leen, grupa “Jorspeis” un bērnu ansamblis “Kolibri”.

Teritorija pie Rīgas Lutera baznīcas pasākumu laikā būs slēgta transporta iebraukšanai un paredzēta tikai gājējiem. Iekārtotā, izdekorētā un izgaismotā teritorija mierīgām pastaigām būs atvērta no 24. decembra līdz 6. janvārim (katru dienu no pulksten 09.00 līdz pulksten 22.00).

Ziemassvētku nedēļas norises galvaspilsētas apkaimēs

Foto: Rīgas dome

22. un 27. decembrī VEF Kultūras pilī skanēs koncerts “Ziemassvētki Brodvejā un Rīgā”, piedaloties orķestrim “Rīga” un tādiem solistiem kā Rūta Dūduma-Ķirse, Juris Jope, Katrīna Paula Felsberga, Gustavs Melbārdis, Valts Butāns.

Svētdien, 25. decembrī, pulksten 14.00 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” būs dzirdamas skaistākās baroka un romantisma laikmeta ārijas, kā arī latviešu komponistu skaņdarbi Sergeja Jēgera “Ziemassvētku sajūtu koncertā”.

Pirmdien, 26. decembrī, pulksten 15.00 un pulksten 16.00 Ēbelmuižas parkā uzstāsies diksilenda grupa “Sunny Groove Dixie” kopā ar solisti Martu Montu Zūdiņu, tikmēr VEF Kultūras pils Kamerzālē izskanēs Otro Ziemassvētku koncerts “Ziemas elēģija”.

Rosību galvaspilsētā turpina arī vairāki Ziemassvētku tirdziņi. Dāvanas un svētku cienastu iespējams sarūpēt Āgenskalnā, Kalnciema kvartālā, Doma laukumā, Esplanādes parkā un citviet.

Ziemassvētku noformējums pilsētvidē

Ikviens interesents aicināts uzņēmuma SIA “First Service”, kas plašāk pazīstams ar vides dizaina zīmolu “December Design”, Ziemassvētku gaismas takā – teritorijā no Operas skvēra līdz Bastejkalnam un Kronvalda parkam – sastapt teju 700 gaismas dekorus un dizaina objektus, kas katru dienu līdz pat 16. janvārim iemirdzas reizē ar pilsētas ielu apgaismojuma ieslēgšanos.

Īpašs gaismas noformējums šogad rotā arī 26 Rīgas parkus, skvērus un rotaļu laukumus.

Līdztekus tam galvaspilsētas spožākās egles mirdz Doma laukumā un Rātslaukumā. Vēl 18 Ziemassvētku egles ir izvietotas pie kultūras centriem, parkos un skvēros, bet apkaimēs uzstādītās pašvaldības dāvinātās eglītes izrotā apkaimju biedrības.

Atgādinām, ka šogad Ziemassvētku vizuālo noformējumu un svētku apsveikumu radījusi latviešu māksliniece un ilustratore Anna Vaivare, jo šī gada svētku tēma ir Ziemassvētki kā bērnībā. Mākslinieces veidotie svētku motīvi un tēli rotā pilsētvidē skatāmos vides stendus un afišu stabus, kas aicina sastapt Ziemassvētku brīnumus.

Vairāk par Rīgas pašvaldības organizētiem Ziemassvētku gaidīšanas laikam veltītiem pasākumiem var uzzināt tīmeklī, kā arī sekot līdzi to jaunumiem sociālā tīkla "Facebook" lapā “Rīgā notiek”.