Kultūra pandēmijas laikā. Ko skatīties, klausīties un lasīt šajā nedēļas nogalē

Lai gan pakāpeniski dažādi Covid-19 dēļ ieviestie ierobežojumi tikuši atviegloti un atsevišķas kultūras iestādes iespējams pat apmeklēt, tomēr jāatceras, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9. jūnijam un aicinājums palikt mājās joprojām ir aktuāls. Lai mājās pavadītais laiks aizvien būtu patīkams un piepildīts, piedāvājam nelielu izlasi ar nedēļas aktuālo piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs.

Nedēļas izrāde – 'Brāļi Karamazovi'

Pateicoties Latvijas Kultūras akadēmijas 30. jubilejai tikai vienu nedēļu tiešsaistē ir iespējams noskatīties trīs leģendārus studentu diplomdarba izrāžu iestudējumus – viens no tiem Pētera Krilova 1997. gadā tapušais apjomīgais darbs "Brāļi Karamzovi", kas tika nospēlēts viens 14 reizes un nu pamatoti iemantojis leģendas statusu.

Fjodora Dostojevska darbu režisors Pēteris Krilovs iestudēja kopā ar pirmo apvienoto LKA aktieru-režisoru kursu. Iestudējums norisinājās tolaik vēl neatjaunotajā "Zirgu pasta" ēkā un pagalmā, izrāde kopā ar starpbrīžiem ilga apmēram septiņas stundas. Tajā redzami šobrīd Latvijas teātros labi zināmi aktieri un režisori kā Regnārs Vaivars, Artūrs Skrastiņš, Ģirts Ēcis, Andris Keišs, Kaspars Znotiņš, Baiba Broka un daudzi citi. Vecā Karamazova lomā – Andris Makovskis (1966–2009).

Izrāde skatāma "Replay.lv". Turpat atrodams vēl viens leģendārs studentu darbs – 2002. gada iestudējums "Pazudušais dēls" (rež Māra Ķimele), savukārt LKA "Youtube" kontā skatāms 2002. gada uzvedums "Simbelīns" (rez. Dāvids Džovananza).

Nedēļas mūzikls – 'Kaķi' no Londonas

Pandēmijas laikā savus slavenākos mūziklus bez maksas skatītājiem piedāvā slavenais melodiju meistars Endrju Loids Vēbers. Šajā nedēļas nogalē viņa oficiālajā "Youtube" kontā pilnā garumā un bez maksas skatāms leģendārā mūzikas "Kaķi" ("Cats") iestudējums Londonas Vestendas teātrī. Šī iestudējuma versija Londonā tiek izrādīta jau 21 gadu un sestais visilgāk spēlētais mūzikls Vesendas teātra vēsturē.

Mūzikls jau kopš piektdienas, 15. maija vakara ir skatāms Endrjū Loida Vēbera oficiālajā "Youtube" kanālā "Show Must Go On" un būs skatāms līdz svētdienas, 17. maija vakaram.

Nedēļas koncerts – Vladislava Nastavševa 'Izolācijas dziesmas'

Sestdien, 16. maijā, pulksten 22.00 tiešsaistē būs pieejams režisora un mūziķa Vladislava Nastavševa koncerts "Izolācijas dziesmas". Tajā skanēs dziesmas no Nastavševa iestudējumiem, kā arī ar Mihaila Kuzmina, Federiko Garsijas Lorkas, Ivana Buņina dzeju, gaidāms arī pirmatskaņojums dziesmai ar Sergeja Uhanova tekstu.

Biļešu iegāde un "online" translācija būs pieejama www.bezrindas.lv.





Nedēļas (ne tikai) pleilistes – 55 X 55

Šīs nedēļas sākumā līdz ar ārkārtējās situācijas mīkstināšanu noslēdzās arī dīdžeja un "Pieci.lv" programmu veidotāja Toma Grēviņa pašizaicinājums – 55 dienas savā "Spotify" profilā veidot 55 dziesmu 55 publiski pieejamas pleilistes par visdažadākajām tēmām. Rezultātā tapusi pamatīga krātuve, ko izmantot brīžos, kad mājās dzīvošanas laikā aptrūkstas ideju, ko paklausīties. Tur ir gan 55 dziesmas grāmatu lasīšanai, gan intensīvam treniņam, gan 55 šūpuļdziesmu saraksts, gan 55 dziesmas par zirgiem, gan 55 kāzu pirmās dejas, gan arī 55 pamatskolas disenes dziesmas. Meklējiet "Spotify" – pietiks ne tikai vienai nedēļas nogalei!

Nedēļas grāmata – Viktora Freiberga "Kinomāna slimības vēsture"

Lai gan iznākusi jau pagājušā gada rudenī, noteikti no jauna iesakāma ir kino pētnieka Viktora Freiberga grāmata "Kinomāna slimības vēsture" ("Aminori" 2019). Turklāt tās autors par šo darbu šonedēļ saņēma Dzintara Soduma balvu literatūrā.

Viktors Freibergs šo darbu dēvē par daļēji fiktīvu dienasgrāmatu, kuras rakstīšanai izrādījies dziedniecisks spēks. Grāmatā viņš atklāti runā arī par savu cīņu ar slimībām, bet kopumā grāmatas intonācija ir gaiša un iedvesmojoša, ar melnā humora piedevu.

Spilgti to raksturo viens no Dzintara Soduma balvas žūrijas dalībniekiem, rakstnieks Roalds Dobrovenskis: "Neatceros citu tekstu, kurš tik pārliecinoši, taustāmi paradītu: cilvēku radīta māksla, šajā gadījumā kinomāksla, kļuvusi jau par "otro dabu", par mūsu būtnes, mūsu pašu neatņemamo daļu. Freiberga grāmata ideāli atbilst Soduma balvas priekšnoteikumiem. Tās novitātes iet tik tālu, ka šis darbs, šķiet, neietilpst nevienā pazīstama žanra rāmjos. (Bez visa cita šeit mēs atrodam veselu smalku asociāciju skolu). Autora personīgā drāma, cik tas neliktos savādi, neatstāj drūmu iespaidu, – visu pārspēj talanta radošais spēks. Atzīmēšu vēl, ka grāmatā nav nekā no provinciālas pazemības, ar kuru nereti grēko latvieši. Viktors Freibergs absolūti brīvi jūtas pasaules mākslas plašumos."