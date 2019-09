Latvija piešķir Atzinības krustus Orsē muzeja prezidentei Dekārai un kuratoram Rapeti

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas popularizēšanā Parīzē, rīkojot izstādi "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs", Orsē muzeja prezidentei Loransai Dekārai un kuratoram Rodolfam Rapeti pasniegts Latvijas Republikas augstākais apbalvojums – Atzinības krusts, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvji.

Svinot Lietuvas, Igaunijas un Latvijas simtgades, vērienīga izstāde "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs" ("Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes" / Wild Souls. Symbolism in the Baltic States"), kura no 2018. gada 10. aprīļa līdz 15. jūlijam norisinājās prestižajā Orsē muzejā Parīzē, aicināja franču skatītājus un daudzus tūkstošus tūristu iepazīt simbolismu Baltijas mākslā no 19. gadsimta 90. gadiem līdz 20. gadsimta 30. gadiem. Projekta mērķis un galvenā ideja bija parādīt, ka topošā Baltijas valstu māksla atradusies profesionāli augstā līmenī, un tās rakstura īpatnības iekļaujas kopējā Eiropas mākslas sniegumā. Simbolisms, kas dzimis Francijā 19. gadsimta otrajā pusē, iespaidoja visu Eiropas kultūru, arī Baltijas mākslas kopainu.

Šā gada 5. septembrī Latvijas vēstniecībā Francijā notika svinīga ceremonija, kur Latvijas Republikas augstāko apbalvojumu Atzinības krustu un tā goda zīmes pasniedza Francijas Orsē (Musée d'Orsay) un Oranžērijas (Musée de l'Orangerie) muzeju prezidentei Loransai Dekārai (Laurence des Cars) un izstādes "Nepieradinātās dvēseles" ģenerālkuratoram un tās koncepcijas autoram, simbolisma pētniekam, Kompjēņas (Compiègne) un Blerankūras (Blérancourt) piļu un nacionālo muzeju direktoram Rodolfam Rapeti (Rodolphe Rapetti), novērtējot viņu ieguldījumu Latvijas un Francijas kultūras un diplomātisko sakaru veicināšanā. Ar Atzinības krustu apbalvo par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Atzinības krusta devīze ir "Pour les honnêtes gens" / "Godaprāta ļaudīm".

Izstāde "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs" bija lielākais starptautiskais Latvijas simtgades notikums 2018. gadā Francijā, kas ļāva turpat 240 000 Orsē muzeja apmeklētāju iepazīties ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecmeistaru darbiem. Pēc Parīzes ekspozīcija devās uz Igaunijas Mākslas muzeju "Kumu" Tallinā (12.10.2018.–03.02.2019.). Lietuvas galvaspilsētā Viļņā izstāde būs skatāma 2020. gada vidū (10.07.–27.09.2020.). Savu lielo tūri projekts noslēgs Rīgā – ar plašo ekspozīciju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no 2020. gada 20. novembra līdz 2021. gada 21. februārim.