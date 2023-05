Latvijas paviljons kā lielveikals – ieskats Venēcijas arhitektūras biennāles atklāšanā

Reizi divos gados Venēcijā norisinās vērienīga arhitektūras izstāde un Latvija tajā šogad piedalās jau desmito reizi. Biennāles vienojošā tēma šajā gadā ir "Nākotnes laboratorija", kur Latviju reprezentē īpašs koncepts, kas apkopo iepriekšējos gados pieredzēto.

Šogad Venēcijas arhitektūras biennālē Latvijas paviljons veidots kā lielveikals, kur pieejamās preces nebūs ierastie pārtikas produkti, bet gan visas arhitektūras idejas un konstrukcijas, kas Venēcijā prezentētas jau kopš 2002.gada, kad Latvija sāka dalību izstādē.

"TC Latvija" - tāds ir lielveikala nosaukums, kas šogad raksturo Latviju, bet kā atklāj kurators Uldis Jaunzems - Pētersons, ne lielveikals ir tas, kas reprezentē valsti, bet gan pats koncepts un pieeja. Lielveikals kalpo kā forma, caur kuru var runāt par daudz globālākām lietām, iezīmējot Latviju kā neatņemamu pasaules sastāvdaļu. Uldis Jaunzems- Pētersons ReTV atklāj, ka viens no mērķiem ir tieši likt domāt par to, cik daudz ideju, patiesībā ļoti labu ideju tiek katru reizi vestas un rādītas Venēcijā. Un viens no jautājumiem, kas ar tām notiek tālāk? Bet otrs - iesaistīt apmeklētājus, ļaujot izvēlēties produktus un, balsojot. Tā viņus padarot savā ziņā par pētniekiem, kas mums varētu sniegt ļoti interesantus datus par to, kādas idejas tad cilvēki izvēlas.